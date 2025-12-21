Rescatan a un hombre herido tras caer en un barranco en Tenerife

El hombre, de 60 años, estaba herido en el fondo del barranco de Santos, en Tenerife, al que cayó durante la mañana de este domingo

Los bomberos han rescatado este domingo por la mañana del barranco de Santos, en Tenerife, a un hombre de 60 años herido de carácter moderado, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 8:30 horas una llamada alertó al 112 de que una persona se había precipitado a un barranco y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del barranco y lo evacuaron hasta el lugar en el que se encontraba el personal de la ambulancia, que lo trasladó al hospital.