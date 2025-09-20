Rescatan a una mujer en un sendero de Ajuy

La mujer presentaba problemas para respirar y no podía continuar caminando por el sendero, una zona de difícil acceso de Ajuy, en Fuerteventura

Una mujer de unos 70 años ha sido rescatada en helicóptero tras verse en apuros en un sendero de difícil acceso de la zona de Ajuy del municipio majorero de Pájara, Fuerteventura. Ocurrió en torno al mediodía de este sábado.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Pájara y agentes de la Policía Local colaboraron en la asistencia a la afectada. Presentaba dificultad respiratoria y no podía continuar su marcha.

La mujer fue finalmente evacuada de la zona en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES). La condujo a las inmediaciones del Hospital General de Fuerteventura, donde fue puesta en manos de personal del Servicio de Urgencias Canario. Allí la auxiliaron y la llevaron en una ambulancia medicalizada al centro.