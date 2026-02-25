En la neumática iban a la deriva al sur de Gran Canaria 21 varones adultos, 18 de origen magrebí y 3 subsaharianos

Rescatan al sur de Gran Canaria a 21 personas que iban en una neumática a la deriva

La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este miércoles al sur de Maspalomas (Gran Canaria) a 21 personas adultas que iban en una neumática que había quedado a la deriva por un fallo en el motor.

La embarcación fue detectada a las 04.36 horas por los radares del SIVE de la Guardia Civil. Estaba a 18,5 kilómetros al sur de la citada localidad grancanaria, según ha informado este miércoles a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo.

En ella iban 21 varones adultos, 18 de origen magrebí y 3 subsaharianos.

A su encuentro partió la Guardamar Urania, cuya tripulación los rescató y los condujo al muelle de Arguineguín. Allí han sido desembarcados a las 07.00 horas, han detallado las fuentes.