La senderista presentaba una lesión en un miembro inferior que le impedía caminar

Rescatada por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de La Palma. Imagen de Archivo

Un helicóptero del GES rescató a una senderista este sábado tras sufrir una caída en la pista de Facundo, en Puntagorda, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo sobre las 17:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una senderista había sufrido una caída y presentaba una lesión en un miembro inferior que le impedía continuar la marcha, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero rescató a la afectada y la trasladó al Aeropuerto de La Palma, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario la esperaba para una asistencia sanitaria inicial. Posteriormente, se la trasladó hasta el Hospital General de La Palma.