ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasNacional

El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Con este porcentaje escrutado Vox obtiene 11 representantes en la Asamblea -seis más que hace dos años- y Unidas por Extremadura logra 7 escaños

El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y con el 75 % de votos escrutados obtiene 29 escaños -uno más que en 2023-, mientras el PSOE ha caído hasta los 18 escaños -diez menos-, lo que supone su peor resultado en la historia de la comunidad.

Elecciones Extremadura

Con este porcentaje escrutado Vox obtiene 11 representantes en la Asamblea -seis más que hace dos años- y Unidas por Extremadura logra 7 escaños, tres más.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Tamaraceite representa su Belén Viviente

Santiago del Teide forma parte desde este domingo del Libro Guinness de los Récords

Lotería de Navidad 2025 | Todos los detalles del sorteo más esperado del año: horario, premios, buscar décimos

La participación en las elecciones de Extremadura se sitúa en el 50,60 % a las 18:00

Real Betis vs Getafe CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025