Con este porcentaje escrutado Vox obtiene 11 representantes en la Asamblea -seis más que hace dos años- y Unidas por Extremadura logra 7 escaños

El PP ha ganado las elecciones en Extremadura y con el 75 % de votos escrutados obtiene 29 escaños -uno más que en 2023-, mientras el PSOE ha caído hasta los 18 escaños -diez menos-, lo que supone su peor resultado en la historia de la comunidad.

Elecciones Extremadura

