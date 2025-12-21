Según los datos oficiales aportados, el índice de participación más elevado de la elecciones a las 18,00 horas se registra en la localidad pacense de Herreruela

Imagen archivo.

El índice de participación en las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo se sitúa en el 50,60 % por ciento a las 18:00 horas. Por tanto, supone 6,52 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023. Según datos reflejados en la página web oficial de estas elecciones.

Puntos porcentuales

Por provincias, a las seis de esta tarde, ya habían depositado sus papeletas el 49,86 por ciento de los ciudadanos convocados en Badajoz, lo que supone una caída del 7,01 puntos porcentuales, y del 51,84 % en el caso de Cáceres, 5,70 puntos menos.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha dado a conocer los datos de participación en la sala de prensa del Centro de Difusión de Datos, ubicado en la Escuela de Administración Pública, en Mérida.

Llamamiento a los extremeños

Ha hecho un llamamiento a los extremeños para acudir a votar hasta las 20:00 horas y «decidir el futuro de la región».

«Todavía quedan dos horas, podemos ir a votar, hacemos un llamamiento a todos los extremeños para que formen parte de este proceso», ha relatado Manzano.

Ha agradecido el esfuerzo de los voluntarios y todas las personas en defensa de los valores democráticos y en la constitución de las mesas electorales, en especial de Cruz Roja para atender a personas que se desplazan desde pedanías y entidades locales menores a votar.

Junta Electoral

Con respecto a las incidencias, la portavoz de la Junta ha explicado que en Cuacos de Yuste (Cáceres) ha habido una demora de unos 40 minutos para comenzar «mientras se resolvía la situación» relacionada con la presencia de papeletas de Unidas por Extremadura que procedían de Badajoz, una circunstancia que de la que se ocupará la Junta Electoral y decidirá qué se hace con esas papeletas «una vez se abra la urna».

Datos oficiales

En este sentido, ha mostrado su máximo respeto y transparencia por parte del Ejecutivo regional y ha remarcado que la decisión depende de la Junta Electoral.

Según los datos oficiales aportados, el índice de participación más elevado a las 18,00 horas se registra en la localidad pacense de Herreruela que, con 303 electores, alcanza el 74,25 %, seguida de Pesceuza (71,21 %) y Villa del Rey (70,27 %). Por contra, en el municipio de Trasierra no alcanza el 33,66 %.