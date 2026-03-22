Heidelberg Volkswagen y el Tenerife Libby’s La Laguna toman ventaja en los cuartos de final del play-off de Liga Iberdrola, sin embargo el Emalsa Gran Canaria cae en Melilla

Resultados de los equipos canarios en los cuartos de final del play-off de la Liga Iberdrola / Tenerife Libby’s La Laguna

Heidelberg Volkswagen y Tenerife Libby’s La Laguna han ganado este sábado sus primeros encuentros y toman ventaja en sus eliminatorias de cuartos de final del play-off de Liga Iberdrola.

Dominio total del Heidelberg

Las vigentes campeonas ligueras dejaron atrás las dudas de las últimas semanas y fueron capaces de imponerse al OCISA Haro Rioja Vóley por 0-3, con parciales de 22-25, 11-25 y 19-25, tras una destacada actuación defensiva y ofensiva de las pupilas de David Gil.

El conjunto riojano presentó batalla a las grancanarias en muchos momentos de cada set, pero la contundencia del Heidelberg Volkswagen diluyó las opciones de las de Esther López, que viajarán a Las Palmas de Gran Canaria con la necesidad de ganar dos encuentros para luchar por entrar a semifinales.

El segundo encuentro tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, en el Pabellón Miguel Solaesa, y en caso de ser necesario, el tercero se disputará el domingo, 29 de marzo, a las 12:30 horas.

El Emalsa contra las cuerdas

El CV Emalsa Gran Canaria cayó por la vía rápida en su visita al Club Voleibol Melilla, que se adelantó en la eliminatoria tras batir por 3-0, con parciales de 25-14, 25-22 y 25-22, en el Pabellon Javier Imbroda.

Con la lesión de Saray Manzano, las amarillas no fueron capaces de sobreponerse al juego ofensivo de las melillenses y sufrieron una dura derrota que les obliga a remontar en el Gran Canaria Arena para luchar por el pase a semifinales de Liga Iberdrola.

El Libby’s La Laguna se crece ante el líder

Mejor suerte corrió el Tenerife Libby’s La Laguna, que doblegó con muchísimo trabajo al Avarca de Menorca, líder de la fase regular, por un marcador de 3-1, con parciales de 23-25, 25-20, 25-21 y 31-29, en el Pabellón del Colegio Cisneros Alter.

Las jugadoras de Ricardo Lemos, que tuvieron que jugar lejos del Pabellón Pablos Abril ante el cierre de la instalación por la borrasca Therese, se repusieron al primer golpe de las menorquinas (23-25) y rayaron un gran nivel de voleibol colectivo para tumbar a las de Bep Llorens, afectadas por las lesiones de Sofía Neves y Samira Sulser.

La vuelta del play-off al rojo vivo

El duelo entre DSV Sant Cugat y Fundacion Cajasol Andalucía queda agrandado para este domingo, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Valldoreix.

Todas las eliminatorias de cuartos de final de play-off se decidirán el próximo fin de semana en la casa de los cuatro primeros clasificados de la fase regular de la Liga Iberdrola.