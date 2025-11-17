ES NOTICIA

Retenciones de varios kilómetros en la TF-5 por un accidente

Redacción RTVC
Varios vehículos implicados en un accidente en la autopista TF-5 en sentido norte, no hay heridos pero sí está provocando colas de tráfico

El accidente de varios vehículos está provocando retenciones en sentido norte en la TF-5. Tres vehículos, entre ellos una guagua, han colisionado poco antes del desvío del aeropuerto de Los Rodeos. Sobre las 15:00 horas se ha producido este siniestro coincidiendo con la salida de muchos puestos de trabajo.

En el accidente no se han producido daños personales, y aunque ya se han atendido a los implicados, el tráfico se ha ido acumulando en ese punto de la carretera TF-5.

Salida de los puestos de trabajo y de los centros educativos

La colisión está ocasionando varios kilómetros de cola, empezando desde la capital tinerfeña y se prolonga hasta el municipio de El Sauzal.

El accidente se ha producido a una hora en la que coincide la salida laboral de gran parte de la población con la de los centros educativos. Estas retenciones son habituales en sentido norte, por la gran cantidad de tráfico que se genera cerca de la rotonda de Padre Anchieta.

Por esta zona, una de las que más tráfico soporta de la isla, circulan diariamente más de 200.000 vehículos.

