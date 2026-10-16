Se deberá aprovechar las infraestructuras viarias y senderos existentes en lugar de abrir nuevas pistas o caminos en esta zona de las Dunas de Corralejo

El Cabildo de Fuerteventura ha dado luz verde al desmantelamiento del tendido eléctrico aéreo denominado ‘Gran Playa’, que atraviesa el Parque Natural Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva.

El informe favorable emitido por el servicio de Ordenación del Territorio supone un paso decisivo para la eliminación de esta red que atraviesa este espacio natural protegido de este a oeste, ha informado este viernes el Cabildo majorero en un comunicado.

Recursos Naturales

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Dunas de Corralejo, en cuya modificación trabaja actualmente el Cabildo, prohíbe expresamente los tendidos aéreos en dicha zona, situada en espacio natural protegido parte de la Red Natura 2000.

Por este motivo, el informe emitido por Ordenación del Territorio de la Corporación insular supone un paso fundamental para que este desmantelamiento se haga finalmente realidad por parte de Edistribución Redes Digitales S.L.U.

Alteraciones puntuales

Como condiciones, se deberá aprovechar las infraestructuras viarias y senderos existentes en lugar de abrir nuevas pistas o caminos, minimizando la afección al medio. En el caso de detectarse alteraciones puntuales, se restaurará el entorno afectado.

Tanto para la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, como la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, es «importante impulsar medidas que aseguren la preservación de los ecosistemas y nuestro territorio, atendiendo a razones de interés general, máxime cuando son aspectos que actualmente se encuentran prohibidos en el planeamiento«.

La Corporación insular continúa trabajando en la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los parques naturales de Corralejo, Jandía, Islote de Lobos y Parque Rural de Betancuria, como documentos clave para definir la protección y usos de estos espacios, indica la nota.