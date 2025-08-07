La falta de agua en La Aldea provoca que la plantación de tomates se retrase hasta finales de agosto, a pesar de tenerlo todo preparado

Retrasan la plantación de tomates en La Aldea por la falta de agua

La única cooperativa de tomates del municipio de La Aldea, en Gran Canaria, ha anunciado que retrasará el inicio de sus cultivos debido a la falta de agua para el riego, una situación que podría tener consecuencias económicas significativas.

Según denuncian, aunque los terrenos y el personal están listos desde hace semanas, los tomates no podrán plantarse hasta, al menos, finales de agosto, lo que pone en riesgo los acuerdos comerciales con sus principales compradores en Europa, como Noruega y Holanda.

La razón del retraso, explican, es que la actual planta desaladora no cubre las necesidades de riego de las 97 hectáreas destinadas al cultivo de tomate en el municipio.

Desde la cooperativa también advierten de que esta demora no solo afectará a la exportación, sino que tendrá repercusiones para los trabajadores, que dependen del arranque de la campaña para mantener su actividad laboral.