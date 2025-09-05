Las instalaciones eléctricas de emergencia en la isla de Tenerife estarán ubicadas en los polígonos de La Campana, El Rosario, y en el polígono de Granadilla de Abona

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la modificación de los planeamientos para dos instalaciones de energía en Tenerife con el objetivo de evitar nuevos ceros energéticos en la isla.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha detallado que las dos instalaciones estarán ubicadas en el polígono industrial de La Campana, en El Rosario, con 9 MW de potencia, y una segunda instalación en el polígono de Granadilla de Abona, en el sur de la isla, de 14,8 MW.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. Imagen Gobierno de Canarias

El objeto del proyecto en La Campana consiste en la instalación de cinco grupos electrógenos de gasoil, de 2.295 kVA de potencia nominal cada uno (2.500 kVA de potencia en emergencia) trifásico, generando a la tensión de 400/230 V y a 50 Hz., que se transformará en otros cinco centro de transformación (uno por cada grupo electrógeno) con transformadores de 2.500 kVA a la tensión de 20 kV, para ser conectada a la red de distribución, una potencia en generación de 9 MW.

En el caso de la instalación de Granadilla de Abona, el objeto del proyecto consiste en la instalación de ocho grupos de emergencia modulares con una potencia total de 14,8 MW, compuestos cada uno de ellos de un motor de gas y de un generador, así como de todos sus sistemas auxiliares. La subestación eléctrica constará de los equipos necesarios para poder realizar la evacuación de la energía a la red, en la subestación Granadilla, de Red Eléctrica de España, situada en las proximidades de la planta.

