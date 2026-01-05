​La llegada de los Reyes Magos a Canarias este 5 de enero de 2026 estará marcada por la inestabilidad meteorológica tras el paso de la borrasca Francis. El paraguas será indispensable en gran parte del archipiélago

La inestabilidad meteorológica continúa siendo el protagonista en los primeros días de 2026. La llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente lo harán en una jornada invernal en Canarias donde se esperan chubascos que pueden ser «persistentes en las vertientes norte de las islas más montañosas», siendo Gran Canaria la isla con mayor riesgo al mantenerse el aviso amarillo en el norte y medianías por lluvias persistentes durante la tarde, según señala nuestro compañero meteorólogo Brian Rodríguez.

Informa RTVC.

De hecho, en lo que llevamos de mañana ya casi se han registrado 30 l/m2 en La Victoria de Acentejo en Tenerife y más de 15 l/m2 en Teror, Gran Canaria. En el resto de islas, también, ha llovido y seguirá haciéndolo de cara a las próximas horas. Por esto motivo es imprescindible tener paraguas en mano, recuerda Rodríguez.

En Tenerife se espera una probabilidad de lluvia muy alta, aunque los modelos apuntan a una posible tregua en Santa Cruz a partir de las 17.00 horas, mientras que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura el tiempo mejorará al final del día pese a posibles chubascos dispersos y en La Palma, La Gomera y El Hierro las lluvias serán más continuas en las vertientes norte y este con nubosidad abundante.

Reyes Magos pasados por agua: paraguas para la lluvia y abrigo para recibir a sus Majestades.

Las temperaturas sufrirán ligeros descensos, que tenderán a ser más acusados localmente en cumbres de las islas de Tenerife y La Palma. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro. Y el viento soplará de componente norte y por la tarde cambiará al noroeste por lo que se recomienda precaución en el mar.

Descenso de temperaturas

Para el Día de Reyes, el 6 de enero, se espera un descenso de las temperaturas y la entrada de viento alisio moderado a fuerte que aumentará la sensación de frío especialmente a primera hora, dejando lluvias residuales más débiles y dispersas concentradas en el norte de las islas de mayor relieve.

Es fundamental mantener la precaución por el riesgo de desprendimientos en carreteras de medianías y zonas altas como Anaga, Teno y el interior de Gran Canaria debido a que el terreno está saturado tras el inicio de enero más lluvioso en décadas, sumado a una prealerta por fenómenos costeros con olas de hasta dos metros que, no obstante, no deberían afectar al transporte marítimo.