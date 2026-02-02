Ricardo Jiménez y María Elena Boyé se coronan campeones absolutos de la Copa de España Windsurfer 2026 en Arrecife

Ricardo Jiménez y María Elena Boyé triunfan en la Copa de España Windsurfer 2026 / Real Club Náutico Arrecife

La victoria absoluta de la Copa de España Windsurfer 2026 – Memorial Javier Hidalgo recayó en las manos de Ricardo Jiménez (Real Club Náutico de la Línea) y María Elena Boyé (Federación de Vela de Castilla La Mancha), quienes se impusieron en las categorías masculina y femenina tras las nueve mangas previstas por el litoral de la capital de Lanzarote.

Homenaje a Javier Hidalgo

En la mañana del viernes se puso en marcha la Copa de España Windsurfer 2026, y lo hizo con un emotivo acto en el que se rindió homenaje a Javier Hidalgo, uno de los grandes impulsores para que esta prueba del calendario nacional se realizara en Arrecife (Lanzarote).

Tras las palabras del presidente del Real Club Náutico de Arrecife, Julio Romero, quien calificó a Javier Hidalgo como “compañero y amigo”, los 78 regatistas participantes depositaron una flor en la corona situada en las inmediaciones del club.

Éxito deportivo y gran participación

Durante las jornadas del viernes y el sábado se celebraron las ocho mangas previstas en la modalidad ‘course race’, y la Copa de España Windsurfer 2026 finalizó el domingo con una regata de seis millas por la costa de Arrecife en la que fue protagonista un viento de componente norte y una intensidad de diez nudos.

La victoria absoluta de la Copa de España Windsurfer 2026 – Memorial Javier Hidalgo fue para Ricardo Jiménez (Real Club Náutico de la Línea), y se completó el podio con el segundo puesto de Borja Melgarejo (Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría) y la tercera posición de Fernando González del Castillo (Real Club Náutico de la Coruña).

En la categoría femenina, María Elena Boyé (Federación de Vela de Castilla La Mancha) se llevó el triunfo, y Pilar Prieto (Club Deportivo Orillas de Alocén) y Cristina Roca (Club Deportivo Los Charcos), completaron el podio con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En cuanto a las diferentes categorías, destacar el triunfo del lanzaroteño Carlos Morales Quintana (Real Club Náutico de Arrecife) en la categoría C “Pesados”, y el triunfo de Manuel Torres Barreiro (Federación Canaria de Vela) en la categoría D “Súper Pesados”. Mientras que Ricardo Jiménez se hizo con la victoria en la categoría A “Ligeros” y Fernando González del Castillo se llevó el triunfo en la categoría B “Medios”.