Roban 16.000 euros en ropa y complementos en Fuerteventura

La Guardia Civil detiene a dos personas tras sustraer artículos de lujo valorados en 16.000 euros en una conocida cadena de tiendas en Fuerteventura

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable ha esclarecido un robo ocurrido a finales de junio en Fuerteventura, en el que se llevaron gafas, relojes y ropa por valor de 16.000 euros de un conocido establecimiento de una cadena de tiendas de marcas. La intervención comenzó tras el aviso de la central de alarma del local. Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres vestidos completamente de negro y con capuchas que ocultaban su cara, mientras introducían la mercancía en bolsas de basura. Cuando la patrulla se personó en el lugar, los autores ya habían logrado huir, sin dejar rastro ni huellas que facilitaran su identificación.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda de moda de Fuerteventura en el momento en el que los dos detenidos entraron a robar

Imágenes en más cámaras

El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable amplió la búsqueda a las cámaras de seguridad no solo del propio establecimiento, sino también de los comercios de las inmediaciones. Se trata de una zona comercial, lo que provocó una gran incertidumbre entre el resto de establecimientos.

Los agentes pudieron comprobar que el hurto no fue un hecho improvisado, sino un plan preconcebido. Los autores lograron llevarse 113 gafas de sol, 21 relojes y 27 prendas de reconocidas marcas.

Tras semanas de investigación, el análisis combinado de pruebas y dispositivos de vigilancia estática permitió acotar la zona de residencia de los sospechosos. Finalmente, los agentes lograron localizar el domicilio de los presuntos autores, procediendo no solo a su plena identificación, sino también a su detención.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas al efecto, quedó a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario. No obstante, la investigación continúa con el objeto de recuperar el total de los efectos sustraídos, por lo que no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.