El Rocasa Gran Canaria busca su duodécima victoria seguida y defender el liderato ante un Beti-Onak ambicioso que ya le venció en la ida

El Rocasa Gran Canaria quiere defender con éxito el liderato ante el Beti-Onak / Rocasa Gran Canaria

Para afrontar un duelo de alta tensión ante el conjunto revelación de la Liga Guerreras Iberdrola, el Replasa Beti-Onak, el Rocasa Gran Canaria vela armas con el propósito de sumar la decimosegunda victoria consecutiva y proteger el liderato que conquistó, brillantemente, la semana pasada en Lanzarote después de más de tres años sin saborearlo.

El equipo teldense se ha propuesto a toda costa mantener la velocidad de crucero que ha imprimido en los últimos tres meses de competición con un triunfo de prestigio que le permitiría alcanzar la mejor racha de triunfos seguidos de la temporada (12) y mejorar los once consecutivos que logró el Súper Amara Bera Bera antes de encadenar tres derrotas de golpe y plumazo.

El envite por la parte alta de la tabla le medirá a un rival que ocupa la quinta plaza, a un punto del cuarto, y que acumula diez victorias en el presente curso liguero, una de ellas ante el Rocasa en el polideportivo municipal Hermanos Indurainen el partido de ida(24-20).

Tras dos victorias seguidas fuera de casa en sendos derbis, en Liga ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife y en Copa, hace apenas 48 horas, ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote, el cuadro grancanario se enfrentará a la posibilidad de defender el liderato ante su afición. Un poderoso aliciente que les impulsará en el cuarto partido de la segunda vuelta.

Orgullo y ambición en el vestuario

El entrenador del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, contará con las mismas jugadoras de los últimos encuentros. Esgrimirá, como argumentos principales, la espectacular capacidad defensiva que le convierte en una de las mejores defensas del campeonato, y una alta eficacia de cara al marco rival, solo el Bera Bera y el Beti-Onak, precisamente, marcan más goles que las verdillas.

“Cumplimos nuestro objetivo, que era volver a una fase final de la Copa, y ahora queremos dar la cara y defender, después de mucho tiempo, el liderato que hemos conseguido. Estamos muy orgullosos del trabajo en cada entrenamiento y sabemos que los rivales nos querrán arrebatar el privilegio de comandar la clasificación y romper nuestra racha, pero vamos a pelear para prolongarla una semana más”, declaró Dejan Ojeda.

El técnico más joven de la Liga se refirió al conjunto pamplonica en los siguientes términos: “Son jugadoras muy sólidas, su entrenador ha armado una plantilla de mucha calidad, muy holgada y compensada. Defienden muy bien y en ataque se compenetran con facilidad para convertirse en un bloque muy peligroso, que ya nos ganó en su casa”.

Beti-Onak, un rival temible a domicilio

Si por algo destaca el equipo navarro es por sus espectaculares resultados como foráneo con cinco victorias en ocho partidos. Si bien ha encajado dos derrotas en las últimas visitas ante el Málaga Costa del Sol y el BM Porriño, respectivamente.

El Beti-Onak, que cayó eliminado en la EHF Cup en dieciseisavos de final, pero que sacó el billete para la fase final de la Copa, está protagonizando una de las mejores temporadas de su historia. Además, tiene en la excelente internacional argentina Micaela Casasola, una de sus caras nuevas, a la tercera mejor cañonera de la Liga con 94 goles (5,53 de promedio).

Asimismo, la central madrileña Nerea Canas y la pivote navarra Kelly Fonkeng, un importante bastión defensivo, sobresalen en un equipo en el que predomina el esfuerzo colectivo.

Así, Miguel Etxeberría, máximo responsable técnico del Beti-Onak, calificó el compromiso de “reto mayúsculo ante un líder sólido y merecido que ha asaltado con justicia el primer puesto con una trayectoria impresionante”. Antes de añadir que “siempre es difícil, duro y complicado jugar en Canarias y más aún ante el Rocasa, pero son partidos que nos gusta jugar, viajamos con buenas sensaciones y vamos a ser valientes para ¿por qué no? lograr la victoria una vez más, como ya hicimos en la ida”.