El Rocasa Gran Canaria recibe al Elda Prestigio

El Rocasa Gran Canaria se enfrentará al Elda Prestigio este sábado, 8 de noviembre, en el pabellón Antonio Moreno

El Rocasa Gran Canaria atraviesa su mejor momento de la temporada. Tras tres victorias consecutivas encara el partido de la 10ª jornada ante el Elda Prestigio, que se disputará mañana sábado, 8 de noviembre, en el pabellón Antonio Moreno (18:30 horas). Con el ambicioso objetivo de encadenar la cuarta seguida y encaramarse a la tercera posición de la Liga Guerreras Iberdrola.

Opción a asaltar la tercera plaza

El líder Súper Amara Bera Bera, con cinco seguidas, y el segundo clasificado, Atlético Mecalia Guardés, con cuatro consecutivas, pueden presumir de tener una racha de victorias tan amplia como la que conseguiría el cuadro teldense. Esto en caso de que fuese capaz de derrotar mañana a su rival alicantino.

Al lograr el pleno de cuatro victorias en otras tantas jornadas las pupilas de Carlos Herrera superarían en la tabla al Costa del Sol Málaga. El equipo malagueño empató en la pista del Granollers, y se auparían a una tercera plaza liguera con 14 puntos en su casillero.

Para lograrlo, el técnico del Rocasa contará con las mismas protagonistas que derrotaron al Elche, con la única novedad de la presencia en la lista de Inés Collado.

El técnico pide contundencia

Carlos Herrera es sabedor de la “gran dificultad del partido”. Pero lo afronta con “la confianza suficiente como para sumar los dos puntos y seguir en la parte alta de la tabla si si jugamos concentradas y somos contundentes”.

El Rocasa Gran Canaria viene de ganar al Caja Rural Aula Valladolid, BM Porriño y Atticgo Elche, respectivamente. El entrenador confía en repetir el resultado ante un equipo combativo y de calidad como el Elda. “Es un conjunto muy bien dirigido que cuenta con una defensa compacta y aguerrida y que en ataque está jugando con más continuidad el siete contra seis, algo que no es fácil de defender”, declaró Herrera.

La argentina apunta alto

Por su parte, la argentina Martina Lang habló de “confianza y buenas sensaciones en el grupo, tras las últimas victorias seguidas. Jugar en casa es una motivación extra y estamos preparadas para buscar el triunfo y seguir en la pelea por los puestos altos, que es el objetivo”.

La futura mundialista con la albiceleste no dudó en calificar al combinado valenciano de “equipo peligroso que practica un buen juego, más allá de lo que dice su clasificación. Nos plantearán un partido muy duro y si queremos ganar tendremos que darlo todo y estar muy acertadas”.

El Elda busca cortar su mala racha

El Elda Prestigio aterrizará en la isla con una racha negativa de cuatro derrotas en cinco encuentros. Ganó a domicilio al Elche en la 8ª jornada, y ha hincado la rodilla en los últimos tres compromisos en el Antonio Moreno de Las Remudas. Las valencianas ocupan la novena plaza con siete puntos. En la portería tienen a Meriem Ezbida a una de sus mejores exponentes, tras ser elegida MVP de la 8ª jornada. Su homónima en el Rocasa, Lourdes Guerra, fue designada la mejor de la última jornada.

En ataque, la calidad y puntería de la cuarta máxima artillera de la competición. La central madrileña Malena Valles (50 goles) es una de las principales jugadoras del bloque. Se apoya en la calidad ofensiva de la brasileña Agda Rafaela Goncalves y la guipuzcuana Maddi Bengoetxea, quien se proclamó subcampeona de la EHF European Cup con su anterior equipo, el BM Porriño.