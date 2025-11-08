El Rocasa Gran Canaria gana su quinta victoria seguida (26-24) y se afianza en la parte alta de la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola

El Rocasa Gran Canaria sufre pero gana ante el Elda Prestigio / Rocasa Gran Canaria

El Pabellón Insular Antonio Moreno acogió este sábado el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Rocasa Gran Canaria y el Elda Prestigio. Un duelo que llegaba apenas unos días después del compromiso disputado por las teldenses en Elche.

Inicio fulgurante del Rocasa Gran Canaria

Antes del inicio, se realizó la entrega de los galardones a las MVP de las jornadas 8 y 9, que recayeron en las guardametas Lulú Guerra (Rocasa Gran Canaria) y Meriem Ezbida (Elda Prestigio), reconocimiento que subrayó el destacado nivel defensivo que ambos conjuntos vienen mostrando en la presente campaña.

El choque comenzó con ritmo elevado y un intercambio rápido de goles. Larissa da Silva y Eider Poles asumieron la iniciativa ofensiva del Rocasa, mientras que la intensidad en la retaguardia, con Martina Lang y María Zaldúa sosteniendo el bloque central, permitió a las locales imponer el tono del encuentro. La presión defensiva y la eficacia en la circulación de balón otorgaron a las pupilas de Carlos Herrera una ventaja temprana, situándose cuatro goles arriba cuando se alcanzaban los primeros diez minutos. La distancia se amplió con un potente lanzamiento exterior de Lang que colocó el 10-4 en el marcador, obligando al técnico visitante, José Ignacio Prades, a solicitar su primer tiempo muerto.

Pese al ajuste táctico solicitado desde el banquillo eldense, el Rocasa mantuvo el control del ritmo y la iniciativa ofensiva. La exclusión de Sol Azcune complicó aún más las aspiraciones visitantes, aunque algunos desajustes puntuales en la circulación teldense permitieron a Elda Prestigio acercarse en el tramo final del primer acto. La exclusión de Almudena Rodríguez desestabilizó durante unos minutos la defensa 6:0 del Rocasa, circunstancia que aprovechó Julia Terrado para dinamizar el ataque castellonense. Con dos pérdidas consecutivas en ataque y un contraataque culminado por la propia Terrado, el marcador se estrechó hasta el 13-11 con el que ambos conjuntos se retiraron a vestuarios.

El partido se endurece tras el descanso

Tras el descanso, el guion del encuentro se tensionó. Dos exclusiones prácticamente consecutivas para el Rocasa, sufridas por Eider Poles y María Zaldúa, obligaron a las locales a gestionar una prolongada situación de inferioridad. En ese tramo emergieron figuras determinantes: la veteranía de Silvia Navarro, cuya experiencia volvió a ser decisiva con intervenciones de alto impacto, y la precisión de Mavi de Oliveira, que aportó desahogo desde el extremo y desde la primera línea en momentos de máxima exigencia. A pesar de una tercera exclusión, en este caso sobre Almudena Rodríguez, el Rocasa supo administrar el tempo y mantener una renta mínima de dos tantos.

Recuperada la igualdad en pista, el equipo teldense volvió a cargar el juego sobre Martina Lang, cuya aportación ofensiva se convirtió en el principal motor para ampliar la ventaja. La exclusión de Maddi Bengoetxea, surgida tras una acción de ataque bien trenzada por el Rocasa, obligó a Prades a detener nuevamente el juego. Sin embargo, el tiempo muerto no surtió el efecto esperado: Mavi de Oliveira aprovechó una transición para anotar desde el extremo y, acto seguido, Lulú Guerra detuvo un lanzamiento desde los siete metros de Agda Gonçalves que reforzó emocionalmente el dominio local. Eider Poles, eficaz desde los siete metros, culminó la acción ampliando la diferencia a cuatro goles.

Quinta victoria consecutiva del Rocasa

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva del Rocasa, acompañada de intervenciones clave en portería de Silvia Navarro y de la inteligencia táctica de Lang, Sundholm y Zaldúa para ajustarse a las propuestas ofensivas visitantes. La exclusión definitiva sobre Paula Lluch tras un lanzamiento al rostro de la guardameta local facilitó que el conjunto teldense administrase con solvencia los últimos minutos, asegurando un desenlace sin sobresaltos.

El Rocasa Gran Canaria cerró el encuentro con una victoria por 26-24, sustentada en la consistencia defensiva y la aportación coral en ataque. Eider Poles, con 6 dianas, se erigió como la máxima goleadora del conjunto local, mientras que la pareja de porteras Silvia Navarro y Lulú Guerra volvió a demostrar su jerarquía bajo los tres palos.

Con este triunfo, el equipo teldense encadena su quinta victoria consecutiva y consolida su posición en la parte noble de la clasificación. El próximo compromiso tendrá lugar nuevamente en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde el Rocasa recibirá el sábado 15 de noviembre a las 18:30 (hora canaria) al Mecalia Atlético Guardés, actual segundo clasificado, en un duelo directo por la zona alta de la tabla.