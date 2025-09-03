Rodolfo Sancho testifica en Fuerteventura como acusado de manipular a un testigo

Nilson Domínguez acusa a Sancho de intentar manipularlo para que mintiese en el juicio por asesinato contra su hijo en Tailandia

Rodolfo Sancho declara en los juzgados de Puerto del Rosario acusado de manipular a un testigo en el juicio por asesinato contra su hijo en Tailandia

El caso del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho da un nuevo giro en Fuerteventura. El padre del joven encarcelado en Tailandia, el actor Rodolfo Sancho, declara este miércoles en los juzgados de Puerto del Rosario por la querella interpuesta por Nilson Domínguez. Se trata de un venezolano que lo acusa de intentar manipularlo para que mintiese en el juicio contra su hijo. Por su parte, Sancho también ha denunciado a Domínguez, a quien señala por estafa continuada.

Mensajes de texto y audio

La acusación del venezolano se basa en registros telefónicos que, según su abogado, demostrarían que existieron coacciones para que declarase a favor de Daniel Sancho en Tailandia.

Finalmente, Domínguez declinó comparecer en el juicio por asesinato. Ahora, declarará todo esto por videoconferencia desde Venezuela. Rodolfo Sancho, por su parte, lo hará físicamente en Fuerteventura, lugar en el que reside desde hace años.

Seguiremos ampliando la información con lo que vaya ocurriendo en el juzgado.