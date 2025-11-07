El Romade de Gran Canaria visitará este sábado a las 17:15 (hora canaria) al Porriño, partido en el que se enfrentarán séptimas contra sextas

El Romade de Gran Canaria visita en Galicia al Porriño / Balonmano Romade

El Romade de Gran Canaria afronta una difícil salida hasta tierras gallegas para medirse este sábado a las 17:15 hora canaria al Porriño. En partido correspondiente a la séptima jornada de la División de Honor Plata Femenina, grupo A, donde militan los equipos canarios de balonmano femenino.

Los dos conjuntos necesitan los dos puntos para seguir mirando hacia arriba, el Romade de Gran Canaria ocupa la séptima posición, con seis puntos, fruto de dos empates, dos derrotas y dos victorias.

Las grancanarias vienen de sumar su segunda victoria en la Liga, frente al Hand Ball Valladolid (31-29). El equipo canario confía en seguir ampliando su racha, pero al mismo tiempo son conscientes que tienen una difícil papeleta en este desplazamiento frente al Porriño.

Las gallegas tendrán el factor cancha, y esperan defender su sexta plaza, con un balance de tres victorias y tres derrotas. El Porriño viene de perder en Gran Canaria frente al Rocasa (28-22).