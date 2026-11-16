‘Roscas y Cotufas’ arrancará semana detallando los múltiples usos de una donación de sangre

El magacín vespertino de La Radio Canaria, que se emite de lunes a viernes entre las 15:00 horas y las 18:00 horas, visitará el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en la capital grancanaria

El programa ‘Roscas y Cotufas’ de La Radio Canaria se emite cada tarde entre las 15:00 horas y las 18:00 horas, de lunes a viernes, y lo hace cada jornada con invitadas/os acreditados especialistas en diversas áreas profesionales. Pasarán por la sección ‘Gente Luminosa’ a lo largo de esta semana desde la abogada Isabel Saavedra hasta el caricaturista Abrahám Santana pasando por Carolina del Toro, fundadora y profesora de Bikram Yoga Canarias y César Sar, periodista especializado en viajes, conferenciante y creador de la serie ‘El Turista’.

«Arrancamos la semana con buena sangre, la sangre solidaria de la donación. Nos acercaremos al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en Las Palmas de Gran Canaria para conocer los requisitos para ser donante y, algo poco conocido, los muchos usos que se derivan de una donación de sangre ya que son muchos también sus diferentes componentes», avanza Kiko Barroso, director y conductor del programa.

Comunicación y emergencias

La sección semanal ‘QSL Canarias’ tendrá como protagonista a los equipos de comunicación de los Cuerpos de Seguridad del Estado. «Nos acercaremos a la jornada sobre comunicación policial y de emergencias que dará a conocer trabajo diario de los equipos de comunicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y seremos testigos de cómo se gestiona la información en situaciones de emergencia”, comenta Kiko Barroso.

El comisario Antonio Almeida se acercará hasta los micrófonos de ‘Roscas y Cotufas’ para compartir con los ayentes detalles de la figura y la obra del pintor Miró Mainou con motivo de la exposición ‘Vivir y pintar en Moya’. Y durante la semana el magacín seguirá desgranando información sobre quién es quién de los nominados a los Premios Canarios de la Música, esta semana en la categoría de Mejor Disco Rock.

Escritor sobre ruedas

Teodoro Jiménez, autor de ‘Estructuras Invisibles S.L.’, se acercará a la antena de ‘Roscas y Cotufas’ para hablar de este libro que surge tras su experiencia como camionero y que persigue arrojar luz sobre la precariedad y el desgaste de los profesionales del transporte por carretera. Y también de carreteras pero en este caso de carreras sobre el asfalto será la mención a los preparativos de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria que está a punto de cumplir un cuarto de siglo. «Habrá como cada semana secciones fijas como son ‘Palomitas de Vida’ con Nuria Vega, ‘Mis primeras veces’, ‘Me hice grande’ y ‘Los mundos de Aroa’, y conoceremos detalles de un oficio que por silencioso pasa desapercibido pero que resulta fundamental para las artes escénicas, y es que conoceremos la figura del maestro apuntador de la mano de Jaume Tribó«, añade el director del magacín vespertino de La Radio Canaria.

Imagen incluida en la iniciativa Edad sin Etiqueta del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas contra el edadismo

Contra el edadismo

‘Roscas y Cotufas’ se hará eco del reconocimiento que recibirá este próximo jueves justamente la sección ‘Me hice grande‘, con Victoria Sabroso al frente, por su labor social contra el edadismo a través de esta sección que tiene como protagonistas a mayores que comparten sus proyectos e inquietudes. El Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, impulsor de la iniciativa Edad sin Etiquetas, le otorgará este próximo jueves una distinción por su compromiso en la lucha contra el edadismo.