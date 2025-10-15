RTVC culmina una nueva formación en Cabo Verde

Durante casi una semana, profesionales de la Radio Televisión de Cabo Verde han podido recibir formación en edición de vídeo y comunicación con perspectiva de género



Un equipo de profesionales de Radio Televisión Canaria ha participado como personal formador en una nueva edición, la sexta ya, de la formación que ofrece RTVC a la plantilla de la Radio Televisión de Cabo Verde.

En este caso, la iniciativa estuvo dirigida a la formación en programas de edición de vídeo y a la introducción de cuestiones básicas de la información con perspectiva de género y fue impartida por Jonathan Hernández Padrino, integrante del equipo de Autopromos, y por Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC.

La formación estuvo dirigida a personal de redacción, realización y cámaras y forma parte del «Programa Internacional de Formación de Formadores y Capacitación para África» que se puso en marcha en 2020 y que está financiado por la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Se trata de una actuación gestionada por el Instituto Tecnológico de Canarias que se impulsa a través del Departamento de Expansión de esta casa, que gestiona Nieves Rocha.

Acto de entrega de diplomas al finalizar la formación de este año

Además de la propia actividad de formación, se trata de una acción enriquecedora y que permite estrechar lazos entre ambos archipiélagos Macaronésicos, una relación que se ha ido consolidando con los años de colaboración y que ha fraguado en acuerdos como el que permite que la señal de Televisión Canaria pueda llegar también al archipiélago africano.

Durante la semana de formación, el equipo de RTVC, ha sido recibido por la Administradora General de RTC, Karine Miranda, además del representante de la Oficina del Gobierno de Canarias en Cabo Verde, Jorge Cologan. También desde el archipiélago, se realizó una conexión con entrevistas que pudimos ver en Buenos Días Canarias.