El SUC destaca la formación como pilar de las emergencias

Durante el IV Congreso de Formación Profesional de Canarias se subrayó la importancia de la formación especializada para atender emergencias y catástrofes

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha resaltado la formación como un pilar esencial para garantizar una atención sanitaria eficaz y de calidad en las islas.

Carlos Quintana, responsable de Recursos y Logística del SUC en Las Palmas, señaló que la capacitación especializada permite responder de manera rápida y coordinada ante accidentes con múltiples víctimas y catástrofes naturales.

Durante el IV Congreso de Formación Profesional de Canarias, organizado por el CIFP Tony Gallardo bajo el lema “Embarcando hacia el futuro profesional: puertos, aeropuertos, conectividad y seguridad”, se destacó la necesidad de desarrollar habilidades técnicas y profesionales que aseguren la eficiencia de los servicios de emergencia.

Refuerza el compromiso con la profesionalidad

La participación del SUC en eventos formativos refuerza su compromiso con la excelencia profesional.

Quintana recordó además la actuación reciente del SUC en Valencia tras la DANA, un despliegue que implicó medios humanos y técnicos significativos para atender a los afectados.

La asistencia del SUC al Congreso subraya que la formación continua es clave para el desarrollo de profesiones dentro del sector de las emergencias sanitarias.