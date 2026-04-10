El encuentro se podrá seguir en directo desde las 17:15 horas, con una previa especial que arranca a las 16:45 horas

Televisión Canaria retransmite este domingo el partido entre el CP Mérida y el CD Tenerife, que arrancará a las 17:15 horas. Unos minutos antes, desde las 16:45 horas, el equipo de Deportes de los servicios informativos ofrecerá una previa en directo para analizar todas las claves del encuentro.

Al frente de la narración estará Dani Álvarez, acompañado de los comentarios de Juanma Bethencourt y el exfutbolista Cristo Marrero. A pie de campo, Gabriel Hernández contará todo lo que ocurra desde el césped y hablará con los principales protagonistas de la jornada.

El CD Tenerife defiende el liderato

El partido, correspondiente a la jornada 32 de la Primera Federación Versus e-Learning, enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. El CD Tenerife llega como líder sólido con 65 puntos, once por encima del Celta Fortuna, y con una trayectoria que lo consolida como uno de los grandes aspirantes al ascenso. Los blanquiazules afrontan la cita tras empatar 1-1 en casa ante el Cacereño.

Enfrente estará un CP Mérida instalado en la zona media de la tabla, undécimo con 44 puntos. El conjunto extremeño suma doce victorias, ocho empates y once derrotas, y buscará hacerse fuerte en casa ante el líder.

También en directo en la Radio Canaria

El encuentro podrá seguirse igualmente en la Radio Canaria, dentro del programa ‘Todo Goles Radio’, con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso.

Con esta retransmisión, RadioTelevisión Canaria mantiene su apuesta por el deporte y por los equipos canarios, llevando las principales competiciones a todos los hogares a través de sus distintos canales.