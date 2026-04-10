El programa de la Radio Canaria ofrece este sábado 11 y domingo 12 de abril una amplia cobertura en directo con la UD Las Palmas, el CD Tenerife, La Laguna Tenerife y CB Gran Canaria

La Radio Canaria ofrece este fin de semana una programación especial de ‘Todo Goles Radio’, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, con retransmisiones en directo de la UD Las Palmas, La Laguna Tenerife, el CD Tenerife y el CB Gran Canaria.

El sábado, a partir de las 17:00 horas, arranca el primer bloque con la narración de la jornada 35 de Segunda División, en la que el programa ofrecerá en directo, a las 17:30 horas, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda. La narración correrá a cargo de Juan Luis Monzón, con los comentarios del técnico Chus Trujillo.

La jornada deportiva continúa a las 19:00 horas, con el duelo entre La Laguna Tenerife y el Básquet Girona en el Santiago Martín, correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa, con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

Intensa jornada dominical de fútbol y baloncesto

El domingo, la programación comienza a las 11:00 horas con un primer tramo, dirigido por Carlos Guillermo Domínguez, que seguirá en directo el duelo entre el CD Tenerife B y el Elche Ilicitano en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Ya por la tarde, a partir de las 16:30 horas, ‘Todo Goles Radio’ vuelve a dividir su atención entre el fútbol y el baloncesto con dos citas simultáneas.

A las 17:00 horas, el CB Gran Canaria visita al Baskonia en el Fernando Buesa Arena, en un nuevo compromiso de la Liga Endesa, con la narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de Juan Antonio Enríquez.

De forma paralela, a las 17:15 horas, el CD Tenerife visita al Mérida en el Estadio Romano, en un encuentro que podrá seguirse en directo en la Radio Canaria, con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso, y que también será retransmitido en TDT por Televisión Canaria.

Con este amplio despliegue, La Radio Canaria refuerza su apuesta por el deporte de las Islas, llevando a los oyentes toda la emoción de las competiciones nacionales con una cobertura cercana, completa y en directo.