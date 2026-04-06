CD Tenerife B vs Elche Ilicitano | J31 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Elche Ilicitano. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 12 de abril. Partido correspondiente a la J31 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife B y Elche Ilicitano se enfrentan este domingo 12 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 31 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Elche Ilicitano | J31 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 0-3 en su visita al UD Yugo Socuéllamos. El filial tinerfeño se encuentra en sexta posición.

Por su parte, el Elche Ilicitano se encuentra a mitad de la tabla, con 38 puntos. Es decir, está en la novena posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Elche Ilicitano

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 47 puntos. En cambio, el Elche Ilicitano ocupa la novena posición. El conjunto alicantino con 38 puntos se encuentra con 9 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Elche Ilicitano

El CD Tenerife B y el Elche Ilicitano se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo ilicitano llega habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido los otros dos.

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