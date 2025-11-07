El 17 y 18 de noviembre, la Pirámide de Guajara se convertirá en un gran plató donde estudiantes universitarios y de Formación Profesional compartirán experiencias y prácticas con profesionales de los medios públicos canarios

Emisión en directo de La Radio Canaria en la ULL durante las IV Jornadas de Periodismo / 2024

Los días 17 y 18 de noviembre, Radio Televisión Canaria (RTVC) y la Universidad de La Laguna (ULL) organizan, un año más, las Jornadas de Periodismo, en la que participan estudiantes universitarios y de Formación Profesional.

Un encuentro formativo y divulgativo que se consolida como un espacio de experimentación y aprendizaje para estudiantes de Periodismo, Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Sonido, Producción, Diseño y Maquillaje Profesional.

Bajo el lema ‘Nuevas Narrativas’, esta quinta edición propone un recorrido práctico por las formas emergentes de contar la actualidad, desde los informativos en redes sociales hasta los podcast y los formatos audiovisuales multiplataforma.

La Pirámide de Guajara se convertirá, de nuevo, en un laboratorio de comunicación, donde el alumnado de Universidad y Formación Profesional trabajará conjuntamente para poner en práctica sus conocimientos. Durante las jornadas, estudiantes de distintas áreas realizarán prácticas reales, uniendo esfuerzos para aprender a coordinar los elementos necesarios que hacen posible un programa de televisión, una emisión de radio o un formato narrativo adaptado a las plataformas digitales.

Asimismo, participarán en espacios de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de la profesión periodística

10 de noviembre | Concurso TN Exprés: la actualidad en formato digital

Una de las novedades de esta edición es el TN Exprés, un formato innovador de noticias para Instagram y TikTok que la Cátedra de Comunicación de la ULL y RTVC lanzaron en abril, y que desde entonces se ha consolidado como un laboratorio de nuevas narrativas digitales.

Como preparación, el lunes 10 de noviembre, a las 12:00 horas, el Salón de Grados de la Facultad de Periodismo acogerá una master class impartida por Pedro Regalado, responsable del Departamento de Autopromos de TVC, y Jónathan Hernández, realizador del mismo departamento. Durante la sesión se explicará cómo diseñar y montar vídeos informativos adaptados a los lenguajes y ritmos de las plataformas sociales.

RTVC invita al alumnado a participar en el concurso al mejor TN Exprés. Los vídeos presentados se compartirán en las redes sociales de RTVC, y el trabajo ganador obtendrá como premio un viaje a Madrid para conocer de cerca varias redacciones digitales de medios nacionales.

Primer vídeo del proyecto TN Exprés, elaborado por el alumnado de la Cátedra de Comunicación.

17 de noviembre | Casting de presentadores

Las jornadas arrancarán oficialmente el lunes 17 de noviembre con el tradicional Casting a mejor presentador o presentadora de televisión, en el que podrán participar los estudiantes del Grado en Periodismo de la Universidad de La Laguna. Cada participante deberá realizar un falso directo de dos minutos de duración sobre un tema libre.

Los tres mejores estudiantes recibirán un premio que les permitirá visitar las instalaciones de Radio Televisión Canaria y participar en directo en alguno de sus programas.

18 de noviembre | Radio y televisión en directo

El martes 18 de noviembre, la facultad se convertirá desde primeras horas en el plató de la radio y la televisión pública de Canarias, con la emisión en directo de los programa radiofónicos ‘De la noche al día’ (06:00 horas), con Estíbaliz Pérez, y ‘Viva mi gente’ (10:00 horas), con Alexis Hernández y Mariam Moragas.

El magacín informativo ‘Buenos Días Canarias‘ se desplazará también a la Pirámide de Guajara para realizar desde allí parte de su contenido, integrando al alumnado en el proceso de producción.

La señal se emitirá en directo por Televisión Canaria entre las 6:30 y las 8:00 horas, y a partir de entonces podrá seguirse en YouTube y en la web RTVC.es.

Alfabetización mediática y nuevas narrativas

A las 11:00 horas tendrá lugar la master class “Alfabetización mediática para un tiempo de ruido”, impartida por Charo Sádaba, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que abordará los desafíos de la desinformación y el papel de los medios en la formación de una ciudadanía crítica, en un contexto dominado por la inmediatez y la saturación informativa.

La jornada continuará con la presentación de los trabajos realizados pos el alumnado de la Cátedra de Comunicación, dentro del proyecto TN Exprés, así como un debate sobre nuevas narrativas de la era digital, protagonizado por el propio alumnado universitario y de Formación Profesional.

Clausura institucional

Las jornadas contarán con la participación de la administradora general de RTVC, María Méndez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García; el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez Roger; y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio Batista, quienes clausurarán el encuentro el martes 18 de noviembre.

Con esta iniciativa, RTVC y la ULL refuerzan su compromiso con la formación práctica y la innovación en la comunicación, tendiendo puentes entre la enseñanza académica y la profesión periodística del futuro.