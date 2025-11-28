Álvaro Cervera teme que su equipo se atasque en casa ante el Arenteiro

En la rueda de prensa el entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha destacado que enfrentan con prudencia la visita de este sábado del CD Arenteiro

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se ha mostrado prudente en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado del CD Arenteiro, colista del grupo 1 de Primera Federación.

El peligro de confiarse

En la rueda de prensa, ha recordado los precedentes de su equipo en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante rivales de la zona baja de la clasificación, como el Unionistas de Salamanca, que acabó con una inesperada derrota por 0-2.

El técnico blanquiazul ha reconocido que ese partido fue uno de los que «más dudas» le ha generado esta temporada, por lo que desconfía de la visita del equipo gallego, el menos goleador del campeonato, con ocho goles en trece partidos. Además, el equipo gallego ha experimentado un reciente cambio de entrenador, y la dificultad que eso conlleva para preparar la forma de contrarrestar sus virtudes.

Cervera ha dicho en conferencia de prensa que «estos equipos, por lo que sea, no se nos han dado bien», y su nuevo técnico, el vigués Jorge Cuesta, «propone buen juego, con un buen trato de balón», y recuerda que este tipo de rivales «nos han hecho daño».

Álvaro Bastida, un viejo conocido

El técnico blanquiazul ha destacado también la presencia en el Arenteiro del centrocampista Álvaro Bastida, a quien hizo debutar en el Cádiz en Primera División, un jugador «que tendrá recorrido» en el fútbol, aunque en el equipo gallego está jugando en una posición más retrasada.

Dudas con la alineación

Cervera no ha querido revelar si mantendrá el sistema táctico de las últimas jornadas, pero a continuación ha admitido que su equipo, con dos delanteros, «es peligroso, más resolutivo y no se resiente mucho en defensa», por lo que su idea es «que los cambios sean de jugadores, y no de dibujo».

Para afrontar este choque el técnico del líder no podrá contar aún con los lesionados Marc Mateu, Javi Pérez y Dani Fernández.

Alineación alternativa para la Copa ante el Granada

El siguiente encuentro será de nuevo como local, en la Copa del Rey frente al Granada, el próximo jueves, 4 de diciembre, en el que Cervera ha reconocido que planteará una alineación diferente a la habitual, no solo porque «lo más importante es la Liga», sino también para evitar que los futbolistas que más juegan afronten tres partidos en solo nueve días, con la visita al CD Lugo, el domingo 7 de diciembre.