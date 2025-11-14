Álvaro Cervera: «Sabemos el objetivo»

En la rueda de prensa previa a la visita al RC Celta Fortuna, el técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera afirma que «hemos preparado bien el partido»

El técnico del CD Tenerife afirma en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta Fortuna que «hemos preparado bien el partido». Además, el preparador blanquiazul asegura que «nos gustaría seguir arriba, y sobre todo al final de Liga».

Rival peligroso

Cervera advierte del peligro que supondrá la visita del Celta Fortuna, «un equipo con un dibujo totalmente diferente a los demás, arriesgado para defender, porque usan mucha gente por delante del balón, con jugadores de buen pie, que estarán a medio o corto plazo en Primera División, pero también tiene su riesgo atrás, que podemos aprovechar».

El entrenador blanquiazul asegura que han «preparado bien el partido», y que la idea inicial no será jugar al contraataque, pese que el filial gallego pueda tener más la posesión del balón.

Cervera pide calma con el liderato

Con respecto a la posibilidad de perder el liderato este fin de semana, circunstancia que se podría producir este mismo viernes, de forma provisional, si el Real Avilés Industrial vence al Arenas en el partido adelantado de la duodécima jornada, Cervera ha dicho que «el objetivo es ascender, pero me gustaría ser líder al final, no ahora», y admite que pueden estar acusando «llevar el peso» de ese primer puesto en la tabla desde el principio de la competición.

Dani Fernández baja ante el Celta Fortuna

Según ha informado el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, el futbolista del CD Tenerife Dani Fernández causará baja por lesión para el partido de este sábado ante el Celta Fortuna.

El máximo responsable del equipo isleño ha comunicado que el joven jugador tuvo algún problema físico durante su concentración esta semana con la selección española sub’18 en Marbella, y ha regresado a Tenerife «con un problema en una rodilla» del que está siendo examinado, pero desconocen el alcance de la misma.

Otras bajas del CD Tenerife

Cervera ha confirmado también que el lateral izquierdo Marc Mateu continúa de baja por su lesión de tobillo, y no hay fecha para una posible reaparición, por lo que su ausencia es indefinida.

«No está bien, ese tobillo no va como todos pensaban que debería ir», ha explicado el entrenador del Tenerife sobre una evolución «que era buena, hasta que dejó de serla», por lo que sugiere que podrían tener que «tomar alguna otra decisión».

Por el contrario, en el caso del centrocampista Javi Pérez sí se están cumpliendo los plazos de recuperación de su lesión muscular, y la próxima semana podría empezar a realizar trabajo de campo, aunque no con el grupo, lo que provocará que su ausencia se prolongará algunas semanas más.