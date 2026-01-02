Antes de afrontar la visita a Osasuna B, Álvaro Cervera asegura en la rueda de prensa que «sabemos que estamos haciendo buenos números, pero hay que continuar»

Álvaro Cervera: «Tenemos que seguir al mismo nivel» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha mostrado este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante Osasuna B su temor a que el parón navideño pueda afectar a la buena trayectoria del equipo.

Primer partido del nuevo año

El técnico blanquiazul desconoce cómo responderán los equipos, incluido el suyo, después de una semana sin competición.

«Es el primer partido después de un parón, contra un filial, que no marca muchos goles pero tampoco encaja muchos, y estoy más preocupado por lo que podamos hacer nosotros después del parón«, ha admitido el técnico.

En cualquier caso, al nuevo año le pide «jugar igual de bien que en 2025, pero que los resultados sean mejores», después del descenso consumado a la tercera categoría del fútbol español.

Altas y bajas del equipo

Cervera ha revelado que no podrá contar con el centrocampista Javi Pérez y con el extremo Dani Fernández, ambos lesionados, ni tampoco con el defensa central Facundo Agüero, quien no está inscrito aún por el Tenerife en sustitución de Álvaro González, tras su rescisión de contrato.

Por el contrario, sí estará disponible Marc Mateu, quien permanecía de baja por una lesión de tobillo tras haber jugado únicamente la primera jornada del campeonato.

También podrá jugar el delantero Enric Gallego, pues el club entiende que solo acumula cuatro tarjetas amarillas en la competición (y no cinco, como aparece en la web oficial de la Real Federación Española de Fútbol), y así se lo ha comunicado al entrenador, para que pueda alinear al delantero centro catalán en este primer partido de 2026.

Refuerzos en el mercado de invierno

El CD Tenerife realizará movimientos en el mercado de fichajes de enero, que ha arrancado de forma oficial este viernes, y tiene «muy claro» dónde debe reforzar su plantilla. Así lo ha asegurado el entrenador del conjunto blanquiazul, Álvaro Cervera, quien ha adelantado que pretenden hacer tres incorporaciones, la de un defensa y otras dos posiciones que ha preferido no descubrir.

Cervera opina que «sin tocar mucho el equipo, porque va muy bien», tienen que incorporar jugadores para generar más competencia en determinados puestos.

El defensa central argentino Facundo Agüero se quedó sin ficha en la plantilla el pasado verano por un exceso de licencias, pero ahora se le dará de alta, aunque no estará disponible el próximo domingo en Pamplona ante Osasuna B.

Posibles salidas en el mercado

Ha admitido que podría salir el centrocampista Josep Calavera, aunque le ha transmitido al jugador catalán que cuenta con él, pese a no disponer de muchos minutos por la competencia en esa demarcación con Aitor Sanz, Fabricio Assis, Juanjo Sánchez o Alberto Ulloa.

Además, tampoco vería mal una cesión del delantero canterano Fran Sabina, aunque solo en el caso de que «salga para jugar», porque de lo contrario prefiere que siga «aprendiendo» con el primer equipo blanquiazul, aunque tampoco disponga de muchas oportunidades para demostrar su olfato goleador.