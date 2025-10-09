El técnico de la UD Las Palmas destaca la solidez defensiva y anticipa un duelo exigente ante el Granada en la novena jornada de LaLiga Hypermotion

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, destacó este jueves el mérito de que su equipo sea actualmente el menos goleado del fútbol profesional español, una condición que, según afirmó, “debe convertirse en una obsesión” para seguir creciendo y resolver los partidos con mayor eficacia.

Luis García durante la rueda de prensa de este jueves | UD Las Palmas

Antes de viajar a Granada, donde el conjunto amarillo abrirá este viernes la novena jornada de LaLiga Hypermotion, el técnico asturiano mostró confianza en su grupo, aunque reconoció que el choque en Los Cármenes será “muy exigente, pero también muy bonito”, tanto por el escenario como por el momento que atraviesan ambos equipos.

Bajas confirmadas

García elogió al Granada CF, al que considera un equipo en plena evolución bajo la dirección de Pacheta. “El Granada merece tener más puntos. Ha sabido girar su situación con paciencia y confianza en el trabajo de un gran entrenador, con experiencia y ascensos”, señaló. El preparador amarillo advirtió de que se enfrentarán a un rival agresivo, rápido y eficaz en el área, que “transita muy bien y defiende con mucha intensidad”.

A pesar de la corta preparación tras el partido ante el Cádiz, el técnico aseguró que los jugadores “han recuperado bien”. Confirmó las bajas de Mika Mármol, Sandro Ramírez y Jesé Rodríguez, todos lesionados. Además de Milos Lukovic, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, y el panameño Edward Cedeño, convocado con su selección nacional.

Mirada a la Copa del Rey

García también valoró el sorteo de la Copa del Rey, que emparejó a Las Palmas con el Extremadura en Almendralejo. El técnico restó importancia a la distancia y subrayó la oportunidad que ofrece el torneo. “Respetamos la Copa y estamos encantados de visitar al Extremadura, que va líder en su grupo. Tiene que ser un partido especial y una fiesta para todos”, apuntó.

Pese a que el encuentro copero se disputará entre los viajes a Huesca y Gijón, el entrenador insistió en que el equipo afrontará el reto con ilusión. “No nos vamos a quejar; vamos a disfrutar del camino, porque la Copa es muy bonita”, concluyó.