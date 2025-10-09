Consulta el horario y el resultado en directo del Granada CF vs UD Las Palmas. El equipo amarillo quiere consolidarse en los puestos altos de la tabla de LaLiga Hypermotion

Granada CF vs UD Las Palmas en la novena jornada de LaLiga Hypermotion tendrá un gran duelo el viernes, 10 de octubre, a partir de las 19:30 horas (hora canaria) en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en Granada.

Granada CF vs UD Las Palmas este viernes 10 de octubre en directo en RTVC

Tras la victoria el pasado fin de semana ante el Cádiz, el equipo entrenado por Sergio García quiere certificar a domicilio sus aspiraciones de consolidarse en las primeras posiciones de la clasificación.

Mejor comienzo de la UD Las Palmas que el Granada CF

La UD Las Palmas se presenta como un equipo más asentado en la competición, con 14 puntos tras 8 jornadas (4 victorias, 2 empates, 2 derrotas) y ocupa el quinto puesto en la tabla. Los canarios llegan con buenas sensaciones tras lograr una importante victoria en el Estadio de Gran Canaria, donde los resultados no acompañaban hasta la fecha, aprovechando la solidez bajo palos de su portero Horkaš.

Además, su juego como visitante ha mostrado eficacia, lo que les permite afrontar el partido en tierras granadinas con cierto optimismo de arrancar un buen resultado frente a un Granada irregular.

El conjunto granadino llega necesitado de puntos para escapar de la zona baja de LaLiga Hypermotion. Ocupa la posición 18 con 8 puntos tras 8 partidos, con un balance de 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El Granada tiene un saldo goleador de 11 goles a favor frente a 15 en contra. En casa, el Granada ha tenido dificultades en sus últimos partidos que no han sido del todo convincentes. Este hecho lo que le obliga a mostrarse firme frente a su público.

Dónde ver el partido en directo entre el Granada CF y la UD Las Palmas

RTVC realizará un despliegue especial con motivo de este encuentro. Se podrá seguir en directo en Televisión Canaria y también por streaming a través de rtvc.es. La señal tendrán geobloqueo activo.

Desde las 19:00 horas comenzará un programa especial previo al partido y continuará con el encuentro.

También en las redes sociales del grupo RTVC tendrás amplio seguimiento a todo lo que ocurra sobre el terreno de juego.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Granada CF y la UD Las Palmas

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos han sido equilibrados. En los últimos años los partidos se han resuelto por detalles, con pocas goleadas dominantes.

Se espera un partido de intensidad, con Granada obligado a arriesgar y Las Palmas tratando de controlar el ritmo y sacar réditos en transiciones. Las incógnitas pasan por el estado físico de algunos jugadores y las decisiones tácticas de ambos entrenadores.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo entre el Granada y la UD Las Palmas

Sigue el partido entre el Granada CF y la UD Las Palmas en tiempo real.

