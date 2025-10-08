Los amarillos buscan su tercera victoria consecutiva ante un Granada en apuros, en un emocionante partido correspondiente a la 9.ª jornada de la Liga Hypermotion

Este viernes, a las 19:30 horas, Televisión Canaria llevará a los hogares canarios el encuentro entre el Granada CF – UD Las Palmas, correspondiente a la 9.ª jornada de la Liga Hypermotion. El canal público ofrecerá desde las 19:00 horas una previa especial desde el Estadio de Los Cármenes, en Granada, para analizar las claves tácticas del encuentro.

La narración de la previa, así como del partido y post partido correrá a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, con los comentarios de Miguel Ángel Valeró,.

El equipo amarillo llega al choque con buenas sensaciones tras su última victoria y con el objetivo de mantenerse en la zona alta de la tabla. Los de García Pimienta buscarán imponer su ritmo ante un Granada que necesita reencontrarse con la victoria ante su afición. El conjunto nazarí afronta además el encuentro con bajas importantes en la portería y con la obligación de sumar para no descolgarse en la clasificación.

El encuentro podrá seguirse en directo por TDT y en streaming a través de www.rtvc.es, con geobloqueo activo para territorio español.