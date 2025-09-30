UD Las Palmas vs Cádiz CF | J8 LaLiga Hypermotion

La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Cádiz CF en el Estadio de Gran Canaria para intentar volver a la senda de la victoria

UD Las Palmas vs Cádiz CF

El domingo 5 de octubre de 2025 a las 20:00 (hora canaria), el Estadio Gran Canaria será escenario del duelo entre UD Las Palmas y Cádiz CF, dos equipos que llegan en el top 10 de LaLiga Hypermotion.

Momento de forma de ambos equipos

Las Palmas llegar con un sabor amargo tras la derrota por la mínima contra el Almería por 0-1. Además de ello, el conjunto canario no va a poder contar con Luković, el delantero serbio espera sanción que podría ser de más de un partido.

Por su parte, el Cádiz llega a Gran Canaria invicto. Su último partido terminó con 0-0 ante el Ceuta, uno de los equipos recién ascendidos.

Alineaciones

El conjunto canario afronta este reto con la duda en el delantero centro. Recoba, Ale García, Jesé, Marc Cardona o Jaime Mata podrían ocupar esa posición el domingo.

Clasificación

El Cádiz se sitúa en ascenso directo con 15 puntos gracias a 4 victorias y 3 empates. Por su parte, Las Palmas llega octavo con 11 puntos tras 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas (ambas en casa).

Últimos enfrentamientos entre ambos

Los dos últimos enfrentamientos oficiales entre ambas escuadras se saldaron con empate, 1-1 en Gran Canaria y 0-0 en Cádiz. En la pretemporada de este año jugaron un partido, ese día el equipo andaluz se llevó la victoria por 2-1.

