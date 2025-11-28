Luis García prevé un partido «intenso» en Castellón

Luis García advierte que el Castellón es un equipo muy valiente y que se crece mucho en su campo con el empuje de la afición

Imagen de Luis García en un entrenamiento.

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, prevé un partido «intenso» este domingo en Castellón, ante un rival «valiente», ingredientes que pueden deparar un encuentro «atractivo para el espectador», que cerrará la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion.

A juicio del entrenador asturiano, el adversario del equipo amarillo es especialmente peligroso en su campo, donde se ve arropado por el «gran ambiente» que se genera en un escenario donde el conjunto grancanario nunca ha ganado en competición liguera, una estadística a la que, asegura, no presta atención.

«No miramos a nadie, tenemos que seguir nuestro camino porque desviar la mirada a los demás no nos va a aportar nada», es el mensaje más repetido durante la temporada por Luis García, a quien no le obsesiona romper ese triple empate que mantiene con Deportivo de La Coruña y Racing de Santander en lo más alto de la clasificación de Segunda División.

Darle mérito al equipo fuera de casa

El entrenador de la UD Las Palmas ha hecho especial énfasis en que se debe valorar la trayectoria de su equipo, especialmente fuera de casa, donde sigue sin conocer la derrota, y recalca: «No hay que darle normalidad a algo que tiene mucho mérito, pero el fútbol es infinito y hay que seguir mejorando porque nadie va a esperar por nadie, los rivales se adaptan y tienes que encontrar nuevas forma de sorprender».

Luis García se congratula de que a esta se la compare con la de Xavi García Pimienta, que logró el ascenso a Primera División, «un entrenador de gran nivel, ojalá pueda parecerme en algo a él», pero cree que hay diferencias entre aquel equipo y el actual, especialmente en la «forma de atacar», debido principalmente a que los futbolistas «tienen otro perfil».

En cualquier caso, destaca que su equipo ha jugado desde el principio de la temporada a lo que propuso cuando llegó, pero siempre con la ambición de «mejorar en los aspectos defensivo y ofensivo».

Por otra parte, el técnico ovetense ha restado trascendencia al hecho de que Kirian Rodríguez no dispusiera de minutos en el último partido en casa ante el Albacete (2-1), y valora su mejoría en el aspecto físico, en la que está dando «pasos adelante», por lo que está «cada vez más cerca de alcanzar su máximo nivel».