Luis García: «Vamos a Ceuta con cautela»

Luis García, aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra el Ceuta que «va a ser un partido difícil, es uno de los mejores locales de la categoría»

Luis García en la rueda de prensa / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, confía en que su equipo haga «un gran partido» en Ceuta el domingo en la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de «volver a ganar» después de dos partidos sin hacerlo, pero también con «mucha cautela» por el rival que se encontrarán en el estadio Alfonso Murube.

Un duelo exigente fuera de casa

El preparador asturiano ha asegurado este viernes en conferencia de prensa que ve a su equipo «preparado y mentalizado» para afrontar este choque «ante uno de los mejores locales de la categoría», que ha atesorado méritos para destacar en la clasificación, donde luce el séptimo puesto, con 25 puntos.

García considera al Ceuta un equipo «alegre, con variantes, que llega mucho al área rival y tiene jugadores desequilibrantes», además de contar en el banquillo con «un muy buen entrenador», el sevillano José Juan Romero.

«Están ahí arriba por méritos propios, nadie le ha regalado nada, tienen juventud e ilusión; ascender te da ese empuje extra, y nunca sabes si van a aguantar ahí hasta el final, pero por qué no», ha relatado. Por todo ello, subraya que deben encarar este encuentro «con la máxima humildad y seriedad».

Confianza en el potencial ofensivo

El técnico ovetense admite que su equipo necesita mejorar su rendimiento goleador y asegura que trabajan para que los futbolistas «tomen mejores decisiones» en el último tercio de campo, porque «la capacidad la tienen».

Caro, titular en Ceuta

Por otra parte, ha confirmado que José Antonio Caro será el portero titular en Ceuta por la expulsión de Dinko Horkas ante el Mirandés, y lo ve «preparado» porque es «un grandísimo profesional» que esta temporada, como ya le ocurrió en el Cádiz, vuelve a tener que asumir un rol de suplente, pero lo considera un guardameta «de máximo nivel».

Recuperar y renovar

Cuestionado por Sandro Ramírez, ha apuntado que «está mejor, con mejores sensaciones», pero deben seguir «los procesos» para su definitiva recuperación, y se ha referido al delantero grancanario como un jugador «diferencial y necesario», con categoría «de Primera División».

Además, preguntado por una posible renovación del defensa Enrique Clemente, no anunciada aún de forma oficial, ha dicho que sería una buena noticia «porque no hay mejor contexto» que el de la UD Las Palmas para el jugador aragonés.