El Racing de Santander, líder de la categoría, visita a Las Palmas, un choque que Luis García prevé que será muy atractivo

Luis García: «Ante el líder tenemos que ser nosotros más que nunca»

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, espera que su equipo sea capaz de manejar el partido del domingo ante el Racing de Santander, líder en solitario de LaLiga Hypermotion, y que exhiba personalidad frente al conjunto más goleador del campeonato.

En rueda de prensa, el técnico asturiano ha resumido en una frase la premisa para ese choque ante el equipo cántabro en el estadio de Gran Canaria: «Tenemos que ser nosotros más que nunca».

Luis García prevé que será un partido «muy atractivo» entre dos equipos con una propuesta de fútbol de combinación, que buscan asociarse para hacer daño al rival, con el matiz de que el Racing tiene «mucha pegada y variantes» que deberán neutralizar.

Ha recordado que el cuadro montañés, en los últimos quince años, «es el equipo que más goles hace», según han analizado.

Visita del líder

«Cuando te visita el líder, siempre tiene algo de especial, pero la motivación de mis jugadores es la misma, porque somos un grupo muy estable. Debemos manejar el partido, tener el control, ser fiables con el balón, tener la posesión para atacar y también para defender mejor», ha resumido.

Además, valora el hecho de que su entrenador, José Alberto López, lleve tres años en el cargo, «una barbaridad en el fútbol de hoy en día», y es un técnico que aporta su sello a un equipo que si va líder «no es por casualidad».

Bajas del Racing de Santander

Pese a la importante baja visitante de Íñigo Vicente, sancionado por acumulación de tarjetas junto al defensa Álvaro Mantilla, Luis García cree que el rival cuenta con jugadores para suplir al extremo vasco, aunque con un perfil diferente.

El entrenador de la Unión Deportiva ha confirmado que tendrá a su disposición al lateral derecho Marvin Park, quien no jugó en Gijón (Asturias) por unas molestias de última hora, además del centrocampista Iñaki González y del delantero Jesé Rodríguez.

Sin embargo, no estará disponible aún Jonathan Viera, quien a pesar de tener «muy buenas sensaciones», solo está llevando a cabo entrenamientos parciales, aunque espera al capitán para la visita al Real Valladolid, el próximo viernes, día 14.