Luis García afirma que tienen claro el objetivo de la temporada y el camino que tienen que recorrer para conseguirlo

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha manifestado este jueves, en la previa del partido ante el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla, que tienen claro el objetivo y el camino que deben recorrer para conseguirlo, y ha subrayado que con el triunfo ante el Racing de Santander (3-1), líder de LaLiga Hypermotion, no han mandado ningún mensaje a nadie.

El técnico asturiano ha asegurado en conferencia de prensa telemática que no están pendientes de los rivales, «sino que miramos nuestro camino, el equipo tiene muy claro a dónde quiere ir y cómo conseguirlo», en referencia al ascenso, un vocablo que parece estar prohibido pronunciar en el vestuario isleño.

El rival

Luis García considera al Valladolid «otro candidato» a estar la próxima temporada en Primera División, por lo que prevé en el Estadio José Zorrilla «un partido muy intenso, donde tendremos que hacer las cosas muy bien para poder traernos los tres puntos, que es lo que queremos».

Además, ha elogiado a su homólogo en el banquillo rival, el uruguayo Guillermo Almada, «un entrenador con mucha experiencia en el fútbol, aunque es la primera en España, pero ha sacado mucho rendimiento en sus equipos y está haciendo una buena temporada en Valladolid».

Bajas del equipo canario

A pesar de las bajas de los centrocampistas Enzo Loiodice y Edward Cedeño, por sanción federativa y convocatoria con Panamá, respectivamente, el preparador ovetense recupera a otros futbolistas, como Jonathan Viera, al que considera «un jugador diferencial», y con el que asegura tener «buena relación».

Kirian Rodríguez podría cubrir la baja de Loiodice en el once inicial, y Luis García cree que los minutos que el tinerfeño ha ido teniendo durante la competición «le aportan un plus, porque no es lo mismo entrenar que competir. Va entrando en los partidos, y a veces no es fácil hacerlo cuando el partido está lanzado, pero lo veo preparado para poder participar en cualquier momento».

Luis García considera que lo hecho hasta ahora por su equipo «es solo un punto de partida», y cree que deben seguir «mejorando y exigiéndonos cada día, y yo el primero».