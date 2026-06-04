La iniciativa, según la ULL, pretende reforzar la cooperación entre los territorios de la Macaronesia

La Universidad de La Laguna participa en el proyecto AURORA. Se trata de una iniciativa dotada con casi 1,5 millones de euros que utilizará inteligencia artificial. Así como, tecnologías avanzadas de observación remota para mejorar la prevención y gestión del riesgo de incendios forestales en la Macaronesia y África Occidental.

Imagen archivo RTVC.

El proyecto, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido aprobado en el marco del Programa INTERREG Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027. Además, busca desarrollar nuevas herramientas que permitan anticipar situaciones de riesgo y facilitar la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas y los servicios de emergencia, según ha informado ese jueves la ULL en un comunicado.

Tiempo real

La iniciativa integrará datos meteorológicos, topográficos y biofísicos obtenidos mediante satélites para generar información en tiempo real sobre las condiciones que favorecen la aparición y propagación de incendios forestales.

Entre sus principales objetivos figura la creación de una plataforma tecnológica destinada a organismos públicos, servicios de protección civil y entidades de gestión ambiental, con el fin de mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

Tecnologías avanzadas

AURORA forma parte de los ocho proyectos europeos en los que participa la Universidad de La Laguna dentro de la tercera convocatoria del programa INTERREG-MAC, que movilizan conjuntamente cerca de 22 millones de euros en ámbitos como la innovación, la transición ecológica, la energía sostenible y la adaptación al cambio climático.

La iniciativa, según la ULL, pretende reforzar la cooperación entre los territorios de la Macaronesia y varios países de África Occidental. Todo ello, mediante el uso de tecnologías avanzadas aplicadas a la gestión de riesgos naturales.