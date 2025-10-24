Una de las capitanas del Costa Adeje Tenerife hace balance del inicio liguero y valora esta semana de parón como una oportunidad para mejorar

Patri Gavira: “Nos vamos al parón muy satisfechas por el trabajo” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa avanza con paso firme en una temporada marcada por los cambios y los retos. Tras las ocho primeras jornadas de la Liga F Moeve, el equipo tinerfeño muestra una identidad sólida, compromiso colectivo y la ilusión de competir cada fin de semana en un escenario histórico como el Heliodoro Rodríguez López, donde la afición se ha convertido en un pilar fundamental.

Balance antes del parón FIFA

Una de las capitanas del equipo, Patri Gavira, ha hecho balance del recorrido de la primera vuelta, destacando el esfuerzo del grupo y el trabajo realizado dentro y fuera de casa. “Nos vamos al parón FIFA muy satisfechas, sobre todo por el trabajo que se ha hecho fuera de casa con las victorias y esos tres puntos que siempre son importantes, y pensando sobre todo en conseguir el primer triunfo en casa”, señaló.

Gavira, que ha sido titular en las ocho jornadas disputadas hasta el momento, destacó la confianza del grupo y su ambición por seguir creciendo: “El equipo se ve tranquilo, pero es cierto que esto solo acaba de empezar. Al final generamos muchas ocasiones de gol y tenemos que darle continuidad a eso, intentar que lleguen más goles y que la afición pueda celebrar la ansiada victoria en casa”.

La capitana también puso en valor el crecimiento colectivo y la exigencia de la Liga F Moeve: “La competición es más exigente y las jugadoras rinden al máximo. Eso es lo que hace que el equipo esté al nivel que está demostrando”.

En el plano personal, Gavira se mostró comprometida con el grupo y su papel dentro del vestuario: “Intento ayudar al equipo con trabajo, que es lo más importante”.

Con la vista puesta en la reanudación del campeonato tras el parón, el Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta las próximas jornadas con la ilusión de seguir compitiendo en la élite del fútbol femenino con los mejores resultados y brindar a su afición la primera victoria en el Heliodoro Rodríguez López. Pero para eso aún hay que esperar al primer partido en casa, el próximo domingo 16 noviembre, a las 12:00 horas.