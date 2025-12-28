El país más extenso del mundo defiende el apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional china

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló este domingo que Rusia reconoce la integridad territorial de China y que la defenderá en caso de conflicto en relación con Taiwán.

Rusia defenderá a China en un posible conflicto con Taiwán. EFE/EPA/Evgenia Novozhenina/ POOL

«En cuanto a una posible escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán, el procedimiento de actuación en tales situaciones es el apoyo mutuo en la protección de la unidad nacional y la integridad territorial», aseguró Lavrov en una entrevista para la agencia de noticias rusa TASS.

Acusa a Occidente de posibles tensiones

De este modo, el jefe de la diplomacia rusa recordó que su país se opone a la independencia de la isla y la ve como parte de China. Al mismo tiempo, acusó a Occidente de provocar tensiones en la región por beneficio propio.

«Hoy en día, Taiwán se está utilizando como un instrumento de contención militar-estratégica contra China. También existe un interés mercantil: algunos en Occidente no están en contra de lucrarse con el dinero y la tecnología taiwaneses», aseguró.

Además, Lavrov acusó a Estados Unidos de armar a Taiwán. «Las costosas armas estadounidenses se venden a Taiwán a precios de mercado», añadió.

Taiwán es uno de los enclaves más tensos del planeta por su interés económico y político a nivel internacional y su tensión con el Gobierno chino. Esta isla de unos 23 millones de habitantes es también el líder mundial en la fabricación de semiconductores avanzados.