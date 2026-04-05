En Kuwait, uno de los vecinos árabes de Irán, un ataque con drones iraníes «provocó incendios en varias instalaciones petroleras»

Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo nuevos ataques iraníes con misiles y drones. Estos provocaron «importantes daños» en instalaciones de energía, sin que se informe de momento de víctimas, según comunicados oficiales.

El conflicto irrumpe en Kuwait. Imagen cedida.

Drones iraníes

En Kuwait, uno de los vecinos árabes de Irán más castigados desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, un ataque con drones iraníes «provocó incendios en varias instalaciones petroleras y petroquímicas«. Según un comunicado del Ministerio de Petróleo kuwaití (KPC, en inglés).

Indicó que los equipos de emergencia «implementaron de inmediato sus planes de respuesta aprobados con alta eficiencia». Además, «trabajaron para contener los incendios y evitar su propagación a otras instalaciones».

Ministerio de Electricidad

También en Kuwait, el Ministerio de Electricidad anunció que dos unidades generadoras de energía quedaron fuera de servicio tras un ataque con drones. Todo ello, contra dos plantas de tratamiento de agua y desalinización, donde «se registraron importantes daños materiales».

Por su parte, EAU afirmó que varios incendios que se produjeron en la planta petroquímica de Borouge tras la caída de escombros de un misil iraní «interceptado con éxito por parte de los sistemas de defensa antiaérea».

Misiles balísticos

Según el ministerio de Defensa de EAU, las defensas aéreas del país árabe han interceptado este domingo nueve misiles balísticos, un misil de crucero y 50 drones lanzados por Irán.

«En total, han sido interceptados 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones iraníes» en EAU desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, explicó el citado departamento.

Por su parte, la petrolera estatal bareiní, Bapco Energies, informó que un ataque con drones iraníes provocó un incendio en uno de sus instalaciones de almacenamiento. «Ha sido completamente extinguido». También resaltó que las autoridades «están evaluando los daños».

Grupos aliados

Varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak desde el inicio de la guerra.