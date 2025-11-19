La ruta de belenes de La Laguna contará este año con 38 representaciones repartidas por todo el municipio

El concejal de Cultura, Adrían del Casatillo, el presidente de la Asociación de Belenistas de La Laguna, Alfonso Castilla, y el autor del cartel, Juan Cairós, durante la presentación de la ruta de belenes.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Belenistas de La Laguna han presentado el cartel y los detalles de una nueva edición de la ruta de belenes. Es una cita tradicional navideña que marca el inicio de estas fiestas que contará en esta nueva edición con 38 nacimientos y dioramas repartidos por distintos puntos del municipio.

El edil responsable del Área, Adrián del Castillo, recalcó que “este recorrido sale adelante gracias al compromiso y el esfuerzo que pone la Asociación de Belenistas de La Laguna. Su trabajo constante ha permitido que esta tradición continúe creciendo y que cada Navidad podamos disfrutar de auténticas obras de arte elaboradas por manos laguneras”.

“Con la llegada de estas fechas tan especiales, el rutómetro de belenes vuelve a llenar los barrios y pueblos con luz, tradición y creatividad. Cada belén es una invitación a detenernos, a contemplar y a recordar los valores que queremos mantener vivos: la generosidad, el esfuerzo y la importancia de compartir tiempo con quienes más queremos. Son piezas que hablan de nuestra gente, de nuestra historia y del espíritu que caracteriza a San Cristóbal de La Laguna”, agregó el concejal de Cultura.

La ruta de belenes se abre al público el 9 de diciembre

El presidente de la Asociación de Belenistas de La Laguna, Alfonso Castilla, avanzó que “la ruta de belenes se abrirá al público el próximo día 9 de diciembre.La inauguración coincide con las visitas del jurado del concurso que cada año premia a las mejores representaciones”. Castilla también aprovechó para anunciar que el cronista oficial de la ciudad, Eliseo Izquierdo, ha sido nombrado el pregonero de estas fiestas. La lectura del pregón tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, en el Teatro Leal, a partir de las 20:00 horas.

El autor del cartel de este año, Juan Cairós, detalló la inspiración que originó esta creación artística, que se remonta a la visita que realizó a un histórico belenista de la isla, que le mostró figuras de las décadas de los 50 y los 60. Estas piezas son protagonistas en la representación, todo ello de la perspectiva a ras de suelo de cualquier otro personaje del belén, con elementos icónicos de San Cristóbal de La Laguna como la torre de La Concepción de fondo.