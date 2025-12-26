La mayor obra pública viaria de la isla contará con un presupuesto de más de 215 millones de euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra del tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la autovía eje Norte-Sur de Fuerteventura. Con un presupuesto base de 215.924.834,98 euros, esta es la mayor obra pública viaria que se licita en la historia de la isla.

Obras Públicas saca a licitación el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura | Gobierno de Canarias

El consejero Pablo Rodríguez ha destacado que se trata de la infraestructura de mayor cuantía del eje Norte-Sur y de un proyecto largamente esperado por los habitantes de la isla. “Hablamos de una infraestructura demandada desde hace mucho tiempo que hoy cuenta con todas las garantías técnicas, administrativas y ambientales para dar un paso definitivo”, explicó.

Un proceso de licitación complejo y sostenible

Rodríguez explicó que el proyecto fue aprobado en septiembre de 2025 y que el expediente de contratación comenzó en diciembre, tras una tramitación compleja desde los puntos de vista técnico y ambiental. En este proceso, se han incorporado soluciones constructivas innovadoras, como la ejecución del primer túnel bitubo de la isla, pensado para proteger los hábitats naturales y especies sensibles como la hubara.

El consejero subrayó que esta obra mejorará la conectividad y la movilidad en Fuerteventura, además de generar empleo y actividad económica. Los trabajos beneficiarán no solo a los residentes, sino también a los sectores turísticos y comerciales de la isla.

Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 5 de febrero de 2024, a las 18:00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

Detalles técnicos del proyecto

La obra abarca el tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la carretera Puerto del Rosario–Morro Jable. Incluirá la ejecución de nuevos enlaces que mejorarán la conexión con la FV-2, FV-413 y FV-50, facilitando los accesos al aeropuerto, a zonas turísticas como Caleta de Fuste y a varios núcleos urbanos y rurales del municipio de Antigua.

Entre las obras más destacadas figura la construcción de un túnel de 1,2 kilómetros, con falsos túneles de inicio y fin, y un viaducto de 190 metros sobre el barranco de la Torre. Además, se construirán estructuras asociadas a los enlaces y varios pasos superiores e inferiores para garantizar la continuidad de caminos y accesos existentes.

El proyecto incorpora la instalación de sistemas de energías renovables a través de placas fotovoltaicas, con el fin de cubrir el consumo eléctrico de la nueva infraestructura, incluidos los enlaces y el túnel. Así, la autovía será energéticamente neutra y contribuirá a la descarbonización y la reducción de emisiones.