La actuación tiene como objetivo conectar y seguir dando continuidad al eje norte-sur de la isla, para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial

El nuevo tramo de la autovía Puerto del Rosario – Morro Jable, entre el Aeropuerto y el Cruce de Pozo Negro, en Fuerteventura. acaba de cerrarse. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto, incluida en el Convenio de Carreteras Canarias–Estado 2018-2027, para la ejecución de este nuevo tramo con un presupuesto de 215,9 millones de euros.

Aprobado por 216 millones el tramo de autovía Aeropuerto-Pozo Negro en Fuerteventura. Imagen de archivo de la entrada en funcionamiento el primer tramo de la nueva autovía. Imagen Gobierno de Canarias

La actuación, incluida en el Convenio de Carreteras Canarias–Estado 2018-2027, transcurrirá entre los términos municipales de Puerto del Rosario y Antigua, y tiene como objetivo conectar y seguir dando continuidad al eje norte-sur de la isla, para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial. El proyecto prevé un plazo de ejecución de cinco años, con un presupuesto de 215,9 millones de euros, que se repartirá en varias anualidades.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez ha destacado que “el nuevo enlace permitirá mejorar la conexión entre el aeropuerto, las principales áreas turísticas y núcleos urbanos del centro y sur de Fuerteventura, contribuyendo al desarrollo económico y social de la isla, el acceso a servicios y la movilidad de residentes y visitantes”.

En este sentido, ha subrayado que “el tramo entre el Aeropuerto y Pozo Negro contará con un túnel de más de un kilómetro por condicionantes ambientales y es el primero que se ejecuta en Fuerteventura, por lo que este proyecto dotará a la red insular de una infraestructura moderna y eficiente, favoreciendo una movilidad más sostenible”.

El proyecto

La iniciativa contempla la construcción de cuatro enlaces principales: el enlace Aeropuerto, que conectará con la FV-2 y dará servicio al principal acceso aéreo de la isla; el Enlace El Castillo, que enlazará con la FV-413 hacia los núcleos turísticos y urbanos de Caleta de Fuste, Triquivijate y Antigua; el Enlace de Las Salinas, que mantendrá la conexión con la FV-2 actual y el sur de Caleta de Fuste; y la Glorieta de Pozo Negro, que resolverá la intersección con la FV-50 en dirección a Agua de Bueyes y Antigua.

Entre las obras singulares destaca la construcción de un túnel de 1,2 kilómetros de longitud, situado entre los puntos kilométricos 9+230 y 10+430, que incluye falsos túneles de inicio y fin. Asimismo, se levantará un viaducto de 190 metros en el barranco de la Torre, se proyectarán varias estructuras en los enlaces del Aeropuerto y El Castillo, además de un paso superior en Las Salinas y tres pasos inferiores para mantener la continuidad de caminos y accesos rurales.

En este sentido, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha explicado que este será el primer proyecto que se apruebe y que ya incorpore en el mismo la instalación de energías renovables. El objetivo que se pretende es cubrir la totalidad de la energía eléctrica consumida por la instalación de la nueva red de alumbrado mediante producción con placas fotovoltaicas, de forma que la instalación sea energéticamente neutra y, por lo tanto, autosostenible, contribuyendo, de esta manera, a la descarbonización y reducción de emisiones a la atmósfera.