El helicóptero Helimer 201 y el avión Sasemar 103 rescatan a dos tripulantes heridos tras una misión de coordinación que duró casi un día entero

Los controladores del centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedieron con éxito este sábado al rescate a dos tripulantes accidentados en el buque Sheng Chen Hai. La emergencia comenzó cuando el navío, situado inicialmente a 370 millas de El Hierro, solicitó ayuda urgente para evacuar a dos trabajadores heridos. Los controladores pidieron de inmediato al capitán que pusiera rumbo a la isla y contactara con el Centro Radiomédico Internacional para establecer las pautas sanitarias.

Avión Sasemar 103 | Salvamento Marítimo

La distancia y la gravedad de los afectados, que no podían caminar y presentaban un estado estable, obligaron a desplegar un dispositivo conjunto. La tripulación del helicóptero Helimer 201 confirmó la necesidad de contar con el apoyo del avión Sasemar 103 para garantizar el éxito de la operación en alta mar. Finalmente, los servicios de emergencia fijaron el punto de encuentro para la evacuación a 150 millas de la costa herreña.

Helicóptero Helimer 201 | Salvamento Marítimo

Un despliegue coordinado por aire y mar

El operativo requirió una logística precisa debido a la lejanía del objetivo. El buque informó que los heridos necesitaban una camilla adicional para su traslado, mientras el Sasemar 103 despegaba para actuar como puente en las comunicaciones entre el helicóptero y la base. Por su parte, el Helimer 201 voló primero hacia El Hierro para repostar combustible antes de lanzarse definitivamente hacia el encuentro con el buque de carga.

Centro de control de Salvamento Marítimo en Tenerife | Salvamento Marítimo

El éxito de la maniobra llegó a media tarde cuando el avión de Salvamento informó, a las 17:28 horas, que ambos accidentados ya estaban dentro del helicóptero. La aeronave puso rumbo inmediato a tierra firme para que los heridos recibieran atención médica especializada lo antes posible tras el izado desde la cubierta del gigante marino.

Final de una misión de 23 horas

El Helimer 201 aterrizó en el aeropuerto de El Hierro a las 18:40 horas, donde una ambulancia trasladó a los evacuados al hospital de la isla. Poco después, el Sasemar 103 confirmaba su llegada a la base a las 19:20 horas, cerrando así el despliegue técnico y humano. Los controladores del centro de Tenerife pusieron fin a una intervención que, según los registros oficiales, se había iniciado 23 horas antes.