Tres traslados al hospital tras el rescate de 47 migrantes en Gran Canaria

Los servicios de emergencia atendieron a los 47 migrantes que llegaron el sábado a bordo de una neumática

Tres de las 47 personas migrantes que arribaron este sábado a la isla de Gran Canaria han sido trasladadas al Hospital, después de ser rescatados por Salvamento Marítimo cuando viajaban a bordo de una neumática localizada navegando a las 11:00 a 27 millas al sur de Gran Canaria.

Patera rescatada por Salvamento Marítimo en el Atlántico / Salvamento Marítimo

La tripulación del pesquero divisó la embarcación precaria durante la mañana de este sábado. Los marineros avisaron inmediatamente al centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria. El aviso activó de forma urgente los recursos de emergencia disponibles en la zona.

El pesquero mantuvo la vigilancia sobre la neumática en todo momento. Esta acción resultó fundamental para no perder la ubicación exacta de los migrantes. Los trabajadores del mar esperaron la llegada de las autoridades durante dos horas.

La guardamar Urania alcanzó el punto de encuentro sobre las 13:00 horas. El equipo de rescate inició entonces las maniobras para asegurar a los ocupantes. La coordinación entre el pesquero y Salvamento facilitó el éxito de la misión.

Informa. RTVC.

Estado de salud y traslado a puerto

Los efectivos de emergencia confirmaron que las 47 personas presentan un buen estado de salud aparente. El grupo está formado mayoritariamente por personas de origen magrebí. Los rescatadores no detectaron patologías graves durante la primera asistencia en el mar.

La embarcación de Salvamento puso rumbo directo hacia el puerto de Arguineguín tras el rescate. Los servicios sanitarios y de seguridad prepararon el dispositivo de acogida en tierra. El grupo tiene previsto desembarcar en el muelle sobre las 14:40 horas.