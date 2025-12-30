La emblemática carrera San Silvestre de La Laguna recorrerá 5 km por calles declaradas Patrimonio de la Humanidad y estará en tiempo real para la audiencia

San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, se prepara para despedir el año hoy, 31 de diciembre de 2025, con la celebración de la XLII San Silvestre Lagunera.

Tradición deportiva consolidada desde 1982, esta prueba popular recorre aproximadamente 5 km por el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y reúne cada año a corredores locales y visitantes en una cita festiva y deportiva que marca el cierre del calendario atlético insular.

La salida está programada para las 18:00 horas, con un circuito que atraviesa calles emblemáticas como la Plaza de la Concepción, Calle Herradores, Plaza del Cristo y otros espacios del centro urbano, dando un marco único a la actividad deportiva.

San Silvestre San Cristóbal de La Laguna | 2025

Participantes de todas las edades

La carrera, además de su carácter competitivo, se vive como una actividad familiar y de convivencia, con participación de todas las edades y un ambiente festivo que invita a despedir el año practicando deporte saludable y al aire libre.

Te lo vamos a retransmitir en directo, con conexiones especiales desde la salida, el desarrollo de la prueba por el casco histórico y los momentos finales de llegada, para que tanto residentes como visitantes puedan seguir al instante la evolución de la prueba y el ambiente festivo de La Laguna en Nochevieja.