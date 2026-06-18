El presidente del Gobierno vincula la continuidad de la legislatura al apoyo parlamentario de las nuevas cuentas del Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este jueves en Bruselas la puerta a un adelanto electoral si el Congreso tumba los presupuestos generales. El líder socialista condicionó la estabilidad de la legislatura al éxito de las negociaciones con sus socios parlamentarios habituales. Esta reacción surge tras las presiones explícitas de Coalición Canaria y el PNV para convocar comicios si no hay acuerdo económico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/EPA/Olivier Matthys

El jefe del Ejecutivo central afronta uno de los momentos más delicados del mandato ante la dificultad de armar una mayoría suficiente. La falta de apoyos firmes obliga a Moncloa a reactivar los contactos de manera urgente con las fuerzas nacionalistas. Por este motivo, el Gobierno canario y el vasco mantienen una postura de máxima exigencia para vender caros sus votos.

La encrucijada de la legislatura

El presidente evitó fijar una fecha concreta para la llamada a las urnas durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Sin embargo, Sánchez reconoció que tomará decisiones drásticas si los grupos parlamentarios bloquean el proyecto económico del país.

El líder del PSOE prefiere concentrar los esfuerzos actuales en la redacción de un documento sumamente atractivo para sus socios.

Sudar la camiseta por el acuerdo

El líder socialista aseguró que el Gobierno trabajará intensamente para convocar el consenso y sacar adelante las cuentas del Estado. El Ejecutivo central diseñará un proyecto coherente con las políticas sociales desarrolladas e impulsadas de manera continua desde el año 2018. Además, la propuesta buscará la consolidación de las principales variables macroeconómicas y la protección directa de los ciudadanos más vulnerables.

En consonancia con esto, Sánchez agradeció la actitud constructiva que muestran partidos como el Partido Nacionalista Vasco en los contactos preliminares. El presidente contrastó este comportamiento dialogante con la oposición destructiva que, según sus palabras, practica diariamente el Partido Popular. A pesar de las dificultades, el mandatario confía en la responsabilidad de la cámara para evitar un parón legislativo.

El fantasma de las urnas

El presidente del Gobierno ha considerado que hay muchos motivos para apoyar los presupuestos, pese a reconocer que conforme se van acercando las elecciones, los partidos aspiran a alejarse de otros para ganar autonomía y visibilidad propia.

No obstante, el presidente recordó que la actividad del Consejo de Ministros no se detiene por los rumores de inestabilidad.