Sánchez reafirma, la prioridad en Ucrania es «poner fin a la guerra»

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reitera que la intención en Ucrania es conseguir la paz y «poner fin a la guerra», a tres días de la reunión entre Trump y Putin

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía .Eduardo Parra / Europa Press

03/4/2025

Pedro Sánchez, ha reafirmado que la prioridad en Ucrania es «poner fin a la guerra». Un anuncio que lanza tres días antes de la reunión prevista entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

En este mensaje reitera el apoyo de España y la Unión Europea al pueblo ucraniano. Sánchez, en su cuenta de X, ha comentado «la prioridad es poner fin a la guerra. Lograr una paz y una seguridad justas y duraderas para Ucrania».

Para el líder socialista, en Europa están «unidos» en favor de una solución «diplomática» que proteja «los intereses vitales de seguridad de Ucrania y de Europa».

Reunión en Alaska

Trump y Putin se reunirán en Alaska para buscar una solución para Ucrania. Es el primer encuentro entre los dos mandatarios desde que comenzó el conflicto.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembros de la Unión Europea, a excepción de Hungría, han suscrito un mensaje respaldando la paz Trump. En ese documento avisan de que son los ciudadanos ucranianos los que tienen «el derecho a elegir su propio destino».

La mayoría de líderes del Consejo Europeo abogan en esta nota por «una paz justa y duradera», bajo la premisa de que cualquier futuro acuerdo debe respetar «los principios de independencia, soberanía, integridad territorial».