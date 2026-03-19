Insiste en tachar de «ilegal» la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y ha defendido que la respuesta debe ser el multilateralismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas (Bélgica). EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que España quiere mantener su compromiso con la estabilidad en Líbano una vez expire a finales de 2026 el mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL), en la que hay un contingente de más de 650 militares españoles, ya sea bajo el paraguas de la ONU o en el marco de una misión de la UE.

Así lo ha trasladado Sánchez en Bruselas, donde asiste al Consejo Europeo, en un momento en que los combates entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá se han recrudecido en Líbano, registrándose varios ataques que han alcanzado posiciones de la misión de la ONU.

El presidente ha asegurado que «la ambición del Gobierno de España», pero también de otros países con tropas desplegadas en el marco de la FINUL como Francia o Italia, «es continuarla» una vez expire su mandato el 31 de diciembre de este año.

«No sabemos si en el marco de Naciones Unidas, si en el marco de la Unión Europea«, ha reconocido. Insistiendo en que de una u otra manera, también desde el punto de vista bilateral con el envío de ayuda humanitaria, España va a continuar comprometida «con la estabilidad y con el futuro de Líbano».

Una guerra «ilegal»

Por otra parte, ha insistido una vez más en tachar de «ilegal» la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y ha defendido nuevamente que la respuesta debe ser el multilateralismo.

En este sentido, tras recordar que los líderes europeos mantendrán un almuerzo con el secretario general de la ONU, António Guterres, ha confiado que de esta cita los Veintisiete envíen un mensaje que «vaya en la línea de reforzar el multilateralismo, de reforzar el sistema de Naciones Unidas y no de debilitarlo ni con hechos, como hacen otras administraciones de otros gobiernos de otras partes del mundo, ni tampoco con palabras ni con discursos que no conectan ni comparte la inmensa mayoría de los europeos, desde luego no los españoles».

A juicio de Sánchez, «en momentos de turbulencia» y de «mucha niebla» como los actuales, lo relevante es que los políticos defiendan «los principios y los valores que nos han traído hasta aquí con décadas de paz, con décadas de prosperidad y con décadas de certidumbre».

El presidente se ha mostrado «convencido» de que si Europa hace eso «podremos acabar con esta guerra pronto, podremos volver a sentar en la mesa aquellas partes que hoy están enfrentadas y encontrar soluciones pacíficas a conflictos que, por desgracia, no solamente están costando en vidas humadas, sino también en refugiados».